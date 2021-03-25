台股看回不回 壽險業2月慘遭「軋空手」回補近200億元

2月台股重返萬六大關，且再飆出16,579點的歷史新高，讓元月賣股700餘億元的壽險業慘遭「軋空手」，2月小幅回補台股，但加碼動作不大，手上持股市值依舊「水漲船高」，2月底已高達1兆9,572億元，距離2兆元大關只差「臨門一腳」，不過3月台股持續震盪整理，要破2兆元大關仍有一定難度。

金管會保險局今（25）日最新公布2月底壽險業持有台股市值達1兆9,572億元，較元月大增1,212億元。不過因台股加權指數單月漲幅就高達5.8%，照原本市值自然增漲來看，就會增加將近千億元。顯示雖然部份壽險業2月由賣轉買，開始進場加碼台股，但是態度並不算積極。

台股加權指數2月從1,5138點起漲，其中一度最高漲至16,579點，壽險業慘遭「被軋空手」，因此部份業者改加碼回補，加上市值隨台股水漲船高，壽險手上持有台股的市值2月中應該有一度突破2兆元大關，不過因為中下旬台股再度拉回整理，指數收在15,953點，最後壽險業手持2兆台股仍是「得而復失」。

最後2月台股單月漲幅達5.8%，照壽險原本市值增幅來看，應該手上持續市值應該增至1兆9,347億元，若扣除市值自然增幅，壽險業2月應該還是加碼近200~220億元。不過也有業者表示，因為壽險業手上持股多為優質股，本來股價漲幅就容易優於大盤，因此實際加碼買盤應該還會再保守一些。

保險局昨（25）日公布2021年2月壽險業的投資部位，壽險業海外投資力道稍減，其中2月國外投資整體市值約18.53兆元，占整體資金運用比重約64.88%，仍是最大比重類別；其次是國際板債的部位4兆610億元，占比亦有14.21%，二大部份都較元月小幅減少，不過可能是受美股美債市值下幅影響。至於海外股票市場方面，海外股票市值小增162億元。

此外國內外現金方面，國內現金減少了545億元，外幣現金卻增加712億元，國內現金不再持續擴大部位，顯示部份台幣現金部份投入台股或不動產，不動產持有達到1.36元，增加87億元，外幣現金2月則顯著增加712億元，則可能為轉投資海外債券市場預作準備。