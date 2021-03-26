退休準備平台 7月上線

經濟日報 / 記者張瀞文／台北報導
圖／經濟日報提供
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退休準備平台」7月即將重磅登場，投資基金也能做公益。金融監督管理委員會去年12月發布的「資本市場藍圖」中，請集保結算所協同投信投顧公會、證基會及學者專家共同研議規劃結合退休投資與公益色彩的「退休準備平台」，提供國人一個規劃退休投資的簡易入門環境。

集保結算所已於今年3月19日舉行基金業者說明會，基金業者也踴躍參加。「退休準備平台」上架基金將包括境內基金及境外基金，基金類型涵蓋股票型、債券型及資產配置型等多元化類別，都經過專家設定適合退休理財的基金篩選標準。

集保結算所指出，「退休準備平台」將提供投資標的的篩選工具，協助投資人找出適合自己的基金投資標的。此外，為使國人了解退休準備與每個人生活息息相關，本專案也規劃藉由宣傳投資活動的機會，推動參與社會公益活動，除喚醒年輕族群及早規劃退休準備，也可以將投資活動轉化為公益，幫助社會上需要幫助的人。換句話說，投資基金也能做公益。

「退休準備平台」預計7月在基富通證券平台上線，主要目的為建構國人長期投資與自負盈虧的觀念。平台上架的專案基金可享有優惠的投資費用，但須採定期定額投資且持續扣款成功達24個月以上，以鼓勵投資人積極參與本專案，建立長期穩健的紀律投資。

集保強調，想要退休過得好，全民提早準備好。退休準備不應該是屆臨退休才要面對的問題，期待「退休準備平台」為自己的未來生活多增加一份保障。

退休 集保結算所

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