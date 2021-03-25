驚人！壽險業前2月大賺1,173億元 已逾去年全年一半

新台幣今(2021) 年2月持續升值，導致新台幣匯兌成本成長，2月也增加達到256億元，不過國內壽險業積極實現股債獲利下，累計前2月稅前盈餘大賺1,173億元，短短2個月已經賺超過去年全年2,231億元的一半以上，再創歷史同期新高！

雖然新台幣3月已經趨貶，但今年前二個月持續攀高逾23年新高，金管會保險局副局長王麗惠表示，新台幣2月升值小增0.7%，壽險業2月匯兌成本提高至256億元。此數字高於元月的222億元，匯兌成本再增加下，2月單月稅前盈餘560億元因此沒辦法再創新高，但加計元月史上最高的613億元，累計前二月稅前仍賺逾1,173億元，年增高達136%，仍是創下歷史同期新高紀錄。

王麗惠說，若壽險業完全不避險情況下，前二月海外投資匯兌損失約新台幣793億元，所幸因為使用衍生性工具，契約避險創造了491億元收益，加上動用93億元的外匯準備金沖抵匯損，讓匯兌成本獲得控制。

不過前2月避險工具換匯成本還是達269億元，一來一往下，截至2月底止壽險業匯兌總成本仍有478億元，跟去年同期相比仍是增加。其中因2020年2月新台幣還呈現升值，締造256億元的匯兌成本，高於元月但還沒有達到去年12月的376億元水準。

此外，壽險業在元月大舉實現股債投資部位，投資收益加上匯兌避險得宜，1~2月整體稅前損益大賺1,173億元，較前一年元月增加676億元，年增率高逾136%，創下歷史同期新高紀錄。

若加計獲利成長逾三成的產險業，合計保險業稅前損益更高達1,213億元，亦年成長130.6%。

此外，雖然去年底整體壽險業淨值來到2兆5,185億元的歷史新高，但今年元、2月都出現下滑，元月減少782億元，2月再減914億元，累計前2月淨值減少1,696億元。主要來自債券權益工具評價部份損益減少，加上美債指標利率上升，亦使得債務工具出現評價損失，因此壽險淨值下滑僅剩2兆3,489億元，所幸仍較去年同月成長17.7%。

截至今年元月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為369億元，較元月時減少10億元，截至2月底為止壽險國外投資淨利益（含兌換損益、避險損益）為1,510億元。