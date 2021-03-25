新台幣今貶破28.6元 只因外資持續落跑

台股止跌回漲，外資仍持續落跑，使新台幣匯率一舉貶破28.6元。新台幣終場貶值7.2分，收在28.61元，連兩貶，為去(2020)年12月4日以來、近四個月低點，總成交量為18.97億美元。

對於股匯走勢不同調，匯銀主管指出，外資持續賣超台股近166億元，連五日賣超合計突破千億元，即使台股收小紅，匯市仍有未去化完的外資匯出潮，使新台幣匯率走勢趨弱。

匯銀主管說，「外資還在排隊匯出啊...在股市連日來賣了上千億元，匯出潮暫時還沒完結。」

相較於新台幣匯率急升時期，出口商如潮水般蜂擁進場賣匯，眼見新台幣匯率每況愈下，今（25）日甚至貶破28.6元，為今年首見，出口商明顯惜售美元，加重新台幣貶勢。

匯銀主管說，「雖然是季底，通常是出口商拋匯旺季，但廠商並不急著進場，現在翹著腳等，想著可能有更好的價格，畢竟久違的28.6元都已經看到了。」

新台幣匯率跌跌不休，使海外法人持續看貶新台幣；根據海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場最新報價，1個月期目標價由前一日的28.38元，下修至28.5元。

央行統計顯示，今年以來，美元指數累計上漲2.96%，除人民幣走勢一枝獨秀外，主要亞幣走勢可謂全盤皆墨。

其中，唯一對美元維持升勢的人民幣，今年以來累計升值0.23%，其餘包括新台幣、韓元、日圓與星元，全數對美元貶值。

根據央行提供的資料，新台幣雖然翻為貶值，但在主要亞幣裡仍相對強勢，今年以來僅貶值0.11%。

過去被視為避險貨幣的日圓，近期走勢每況愈下，至今日為止，累計已重挫5.06%，台灣主要貿易對手國韓元也重貶4.17%，星元則是貶值1.93%。