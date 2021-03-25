元大「存股」保單三天大賣150億 保險局要盯有無誤導

元大人壽搶進投資型保單市場，是全台首發「存股概念」投資型保單，從3月22日上市後僅短短3天，就狂賣超過150億元，熱賣程度更勝於今年1、2月熱銷的壽險同業商品，轟動保險市場。但該保單是採「備查制」，過度熱賣已引發保險局「緊盯」！保險局副局長王麗惠今（25）日表示，待元大4月13日備查送件後，會針對公司有沒有考慮集中度風險，以及有沒銷售誤導保戶情形進行了解。

元大人壽3月22日正式推出「存股概念」投資型保單，主打委由同集團旗下元大投信運用操作，是市場首見以投資台股基金為主，並不設股票及債券基金投資比例限制的商品。據了解，保單一推出就引發搶購，上市至今不到一週已經銷售逾150億元，其中7成來自證券通路，3成來自銀行通路。

保險局副局長王麗惠表示，元大人壽此次推出四張投資型保單是採備查制，依規定上市銷售後15個工作日送備查，因此4月13日元大人壽需將相關保單契約與銷售狀況、風險送保險局備查。王麗惠特別指出，這次會針對元大人壽有沒有考慮這四張保單相對集中度風險與銷售誤導情形，要進一步去了解。雖然投資型保單的風險是由保戶自行承擔，但是各壽險公司銷售商品前要考慮風險胃納量，在商品風險說明書要納入相關規畫與符合作業準則，同時也要看客戶風險屬性有沒有符合，進件時公司還是要進行核保動作，保險局等元大人壽4月13日送備查後，會持續性了解。若有不當銷售違規狀況，也會進行關切處理。