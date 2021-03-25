為什麼投資負利率債券？2原因解釋抱現金也有風險

為什麼投資負利率債券？瑞銀今（25）日指出，投資債券通常為追求收益，但不少歐洲國家國債皆為負利率，以德國為例，2及10年期國債收益率分別約0.7%及-0.3%。這意味投資者持有債券至到期日，最終要賠上部分本金。但為何負利率國債還是受到市場青睞？

第一原因，歐洲擴大財政刺激空間有限、經濟過熱風險不高，歐洲國債收益率飆高只是暫時現象。

瑞銀解釋，歐洲央行未來數年需要維持貨幣政策寬鬆，避免經濟落入通縮陷阱，並要助力通脹重返目標 2%。認為歐洲國債收益率近月飆高只是短暫現象，如果股市大幅回調，國債價格一般都會上漲，在資產組合裡發揮穩定器作用，有助降低回報波動性及風險。

除了歐洲高級別債券，中國等新興市場債券也是另類的風險分散工具，但投資者要注意不同工具的流動性及附帶其他風險。

第二原因，抱現金也有風險 因歐洲沒有存款保障計畫

瑞銀說，部分投資者寧願持有現金，也不選擇低利率債券，但不一定是理想長期策略，原因在於：

1. 歐洲經濟受疫情重擊，加上出台大規模的財政刺激措施，已經不能完全抹煞「日本化」的可能性。當人口老齡化等反通脹趨勢發酵，那麼利率可能進一步走低，投資者因而有需要為資產組合作好保護。

2. 在歐元區，銀行對存款徵收利息或費用，貨幣市場基金更同時面負收益及信用風險的問題。此外，即便歐元區設有存款保障計劃，但如果銀行違約，一般只有最多10萬歐元或瑞士法郎存款獲到保障，意味現金不完全是零信用風險的。

3.歐洲國債收益率曲線比一年前陡峭，要賺取正票息收益，投資者可能要找上超過 15 年期的國債。但最近國債利率走高顯示了長久期債券的風險，因此瑞銀不建議因為追求收益而延長債券久期，反而應尋找歐洲國債以外的機會，譬如中國國債。

在超低利率環境下，外資在過去一年持續流進中國國債，反映投資者積極追尋收益率。從全球投資者的角度來看，瑞銀一直認為中國國債具有戰略配置價值，因為其與發達市場的相關性較低。此外，中國國債具有良好的息差收益，較美國國債收益率高逾160個基點，加上人民幣穩定上行，匯率在二季度有望升值至6.35左右。

儘管近月全球債券收益率迅速上漲，尤其是美國，但中國國債表現穩定，收益率漲跌一般在+／-3個基點內。這是由於中國與其他家的政策正常化步伐分化，自去年中以來，中國國債收益率已隨著經濟活動復甦而反彈。預計中國10年期國債收益率年末升至約3.5%（目前約3.2%）。