央行收游資 2年期定存單4月起每月加發200億元

國內資金充裕，中央銀行再度宣布加發長天期定存單，將資金從短期導入長期。央行今（25）日宣布，今年第2季央行定存單發行時程，其中2年期定存單自4月起，每月增發200億元，由目前的每月600億元，增加至800億元，364天期定存單則維持每月1,700億元的發行量不變。

對於第2季加發2年期定存單，央行官員說，「主要是考量市場有需求，認為目前364天期每個月有1,700億元，2年期卻只有600億元，且金融機構較偏好長天期的籌碼，所以決定加發2年期定存單至800億元。」外界認為，央行加發長天期定存單，是為了鎖住更多的長期資金。在短天期定存單部分，央行官員說，目前7天期定存單運作情況還不錯，暫時沒有調整的計畫。

央行發行定存單的目的是為了沖銷餘裕資金，避免市場游資過多、助長通膨火焰。央行發行定存單分成標售與申購兩種方式，其中364天期與2年期定存單採每月一期標售方式。至於短天期定存單，則採銀行向央行申購模式，目前28、91和182天期定存單利率分別為0.34%、0.4%和0.52%，7天期利率為0.11%。央行7天期與28天期定存單為每日發行，91天期與182天期定存單則是每兩周發行一次。