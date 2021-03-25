悠遊卡公司總經理人事案 管理群副群長邱昱凱升任

悠遊卡投資控股股份有限公司（下稱悠遊卡投控）及悠遊卡股份有限公司（下稱悠遊卡公司）分別於今（25）日召開董事會，決議通過卡公司董事長陳亭如免兼總經理，並升任投控總經理；原卡公司總經理職務由管理群副群長邱昱凱升任。此人事調整近期也將報請主管機關同意。

悠遊卡公司自2019年積極啟動數位轉型，為強化決策效率及共識凝聚，快速推出電子及行動支付新服務，由陳亭如兼任卡公司董事長及總經理。悠遊付近期將達百萬會員，挑戰排名第三，為加速擴大數位版圖、掌握跨業策略合作新契機、培育新世代數位人才，並兼顧經營績效及制衡機制，董事長與總經理回歸專任制。

陳亭如表示，20年的悠遊卡已在全新的數位領域站穩第一步， 邱昱凱的專業及年輕視野，將帶領團隊與新世代客群充分對話，數位轉型也將大步邁進。

邱昱凱畢業於清華大學計量財務金融學系，並擁有台灣大學工業工程碩士學位，具人力資源、財務金融專業背景；2019年加入悠遊卡公司，曾任董事長特助、企劃室主管、管理群主管等職務，學經歷完備。任職期間協調 Samsung Pay悠遊卡、悠遊付、振興三倍券等重大專案推動。營運管理上，掌理接軌國際會計準則（IFRS）及人力組織工作，業務及管理歷練均完整。

悠遊卡投控董事會今天也同步通過陳亭如兼任總經理一案，未來將利用投控平台強化跨業策略合作，拓展紅利點數等創新支付應用，為電支、電票兩法合一後的支付新戰局預作準備。