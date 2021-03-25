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全球投資新焦點 五大破壞式創新產業脫穎而出

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

今年（2021）全球市場投資波動度增加，不過，在獲利成長預期看升的環境下，具有成長動能的企業與類股表現仍將脫穎而出。PGIM Jennison全球股票機會基金經理人Tom F. Davis指出，「破壞式創新產業」（Disruptive Innovation）已經成為未來新經濟趨勢的亮點。其中，能及時滿足消費需求的電子商務、持續興起的數位支付、受惠全球消費購買力增加、企業科技運用成長，以及生醫科技躍進等五大領域，更是長線不可或缺的投資版圖。

Tom F. Davis表示，具中長期成長動能的企業，透過長線投資可望創造超額報酬表現，即使遇到如目前市場投資風格轉換，近期以循環類股漲勢勝出，但中長期來看，獲利成長股的表現空間仍更勝一籌，建議投資人聚焦具有成長創新能力的循環消費、科技、通訊服務、醫療產業等，以達到超額報酬契機。

這四大類股旗下可找到五大破壞式創新產業領域，首先是隨著行動網路使用的增加，以及即時滿足需求的新消費型態快速竄升，促進新的商業模式出現，甚至影響娛樂媒體的使用；另外，隨著科技產業的進步，企業能以更具效能地廣泛運用數位化數據，來推動雲端技術和網絡優化的大幅增長。

Tom F. Davis還指出，消費更是帶來兩大變革，首先隨著可支配收入的增加，尤其是新興市場的年輕消費族群購買力大增，不僅帶動電商平台快速崛起，也催生數位支付的興起，從現金到信用卡，再進化到電子交易，已形成不可逆的長期趨勢，並帶動電子支付平台的快速增長。

另外不可忽視的是生醫產業的發展，Tom F. Davis說明，將消費者關聯性、人工智慧和大數據供應鏈相結合，做出更快、更準確地診斷和治療，是未來醫療產業的發展新趨勢，在科技的輔助之下，醫療方式將呈現巨大的改變。

Tom F. Davis提醒，2020年許多產業龍頭的表現超乎預期，也反映其成長趨勢的確立，不過，基於疫情變化以及部分區域的政治因素升溫，投資組合仍須依市場做彈性調整，例如美國與中國增加對大型科技股的審查，可能影響部分企業表現，相對地，去年受疫情影響，企業降低廣告預算，如今全球經濟回暖，可透過影音串流、連結裝置及社群媒體的數位廣告，將再度成為具成長性的領域。

數位廣告 疫情

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