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幫商家建立收款QR Code 永豐銀Scan & Pay做得到

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 即時報導

永豐銀行今（25）日表示，為讓消費者在多元消費情境中都能體驗Scan & Pay掃碼支付的便利性，同時餐廳或商家也能享有簡單、便利的收款服務，「永豐Scan & Pay」協助商家建立收款QR Code，消費者只要開啟任一QR Code掃描器、或合作商家之App，輕輕一掃即可完成信用卡付款。

繼去(2020)年首創與GoShare App合作導入掃碼支付，整合機車租賃與消費後，永豐將Scan & Pay導入台灣代駕App，消費者享用美酒佳餚後，可方便付款也能安全到家，一站式服務全面升級消費體驗。

永豐銀指出，推出目的為拓展金融生態圈，擴大「永豐Scan & Pay」掃碼支付工具結合生活應用。

同時，永豐銀行與台灣代駕合作推出「2021派對餐廳大賞」優惠，即日起至今(2021)年12月底，消費者於台灣代駕App「享樂地圖」推薦的餐廳消費，並以永豐Scan & Pay掃碼支付可享多重優惠，特約餐廳提供最高現折15%，刷永豐信用卡再享15%及綁定Apple Pay支付額外加碼10%刷卡金回饋，最高優惠64折。除餐飲回饋外，消費當日使用代駕服務，刷永豐卡同樣提供64折優惠，讓消費者開開心心用餐、平平安安回家。詳細內容可連結永豐銀行官方網站或活動網頁查詢。

永豐銀行表示，「永豐Scan & Pay」積極跨界與第三方品牌App合作，串聯使用者的日常需求，進一步突破銀行與商家的傳統合作型態、開拓多元消費情境；即日起，攜手台灣代駕App提供結合呼叫代駕、美食餐飲與行動支付的一站式服務。

永豐銀行 信用卡 餐飲

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