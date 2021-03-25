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正德海運集團旗下孫公司1,939萬美元聯貸 合庫銀主辦

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

合作金庫商業銀行統籌主辦之正德海運（2641）集團旗下二家孫公司Franbo Logos S.A.及Franbo Logic S.A. 1,939萬美元聯貸案完成募集。本次聯貸主要用途為償還金融機構既有負債，由合作金庫銀行擔任統籌主辦兼管理銀行，上海商業銀行、土地銀行、台中商銀、兆豐銀行、台灣中小企業銀行、彰化銀行及新光銀行等共同參與，獲得各家參貸銀行熱烈支持，超額認購至122.4％。

正德海運股份有限公司成立於民國87年，103年股票上櫃，最初由船務代理業深耕後轉型提升為船東業，其累積多年之海運實務經驗，對於船隊建置、營運及財務管理等方面經驗豐富；正德海運集團採一船一公司之模式營運，船隊是以輕便型船舶為主，船舶為散雜兩用型，配備雙甲板及重吊機具，主打利基市場，營運航線跨足台灣、中國、歐洲、美加、東南亞、非洲及南美洲等區域；正德海運集團為具專業性及國際化之海運公司，依據委託人經營特性之不同，無論是各類鋼材、大宗物資、散雜貨、機械設備、整廠輸出等，提供經濟、便捷、安全、高效率運送方式，未來發展前景樂觀。

合作金庫商業銀行長期深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化且即時的聯貸架構規劃。近年來合庫在雷仲達董事長帶領下，不僅獲利屢創新高，並全力配合政府政策，在疫情期間，積極協助受疫情影響之企業獲得紓困資金，於金管會辦理「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比中榮獲九大獎，名列紓困優等銀行，表現深獲肯定。

另外，合庫為善盡社會責任，積極推動「公股攜手，兆元振興」方案，針對6大核心產業以及進行國際鏈結布局、具創新及轉型升級之企業，訂定貸款專案，提供振興產業所需資金，並透過全國270家營運據點，已積極協助超過7,000家企業取得營運發展、轉型及升級所需資金，成績表現優異。再者，為接軌國際永續發展趨勢，深化永續發展之願景，合庫將ESG視為企業核心價值的展現，規劃114年永續發展藍圖，積極回應聯合國永續發展目標（SDGs），並響應政府公司治理3.0、綠色金融行動方案、信託2.0計畫等永續金融政策；未來除全力配合政府政策外，積極協助企業發展提升競爭力，全力促進產業升級，持續為振興國內經濟貢獻心力，成為企業永續發展的最佳後盾。

合作金庫商業銀行 合庫

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