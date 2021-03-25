凱基環球傘型基金 3月24日生效

今年投資市場仍充滿挑戰，各產業之間輪動快速，引領不同題材漲跌表現。2008年前全球化浪潮帶動原物料漲勢，近年來由數位經濟、新能源及ESG永續資產引導市場走揚，每年不同的趨勢帶領各題材表現，一般人恐難掌握，若能藉由經驗豐富的研究機構領路，相對能加速邁向投資里程碑。

凱基投信為了滿足投資人需求，也為台灣市場引進投資新潮流，將隆重推出凱基環球傘型基金，包含三檔子基金─凱基環球趨勢基金、凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金、凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金，一檔主動式基金搭配兩檔被動式基金的組合，提供投資人更多元的投資方式。凱基環球傘型基金於3月24日申報生效。其中凱基環球趨勢基金由兆豐銀行擔任基金保管機構，提供更能聚焦創新、預見趨勢的股票型資產。

近年來永續題材成為投資市場顯學，帶動ESG資產發行量逐年成長。凱基投信看準趨勢並推出的凱基環球傘型基金之兩檔被動式基金─凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金、凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金，直接採用彭博巴克萊MSCI ESG永續債券相關指數，為目前市場上首家採用彭博巴克萊MSCI指數授權並申報生效的ETF基金，更能提供投資人交易門檻低、兼顧收益與公益的ESG永續債券商品。

凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金預定經理人陳韻竹表示，ESG永續債券型主動式基金輩出，但若一般人想更直接參與ESG永續債券市場，可透過債券ETF基金運用指數化投資，提升理財效率。上櫃後申購交易可掌握買賣自由、價格清楚、申購門檻低、成本較低等投資特色，降低自選債券投資組合的困擾，非常適合納入資產配置的衛星組合。

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金預定經理人蔣松原表示，美公債殖利率攀升，BBB投資等級公司債具備較高信用利差特性，可望有效抵禦利率上揚衝擊，另外重視永續概念及ESG評級較佳的企業，具備財務體質較佳、風險性較低的特色，有助提升投資品質。若直接將ESG相關債券ETF基金納入資產配置，更可望發揮永續投資的長期效益。

凱基投信與全球最大的主動資產管理公司之一Wellington Management攜手打造凱基環球趨勢基金。凱基環球趨勢基金預定經理人馮紹榮表示，根據歷史經驗，全球股市每年表現最強的前1%個股多分佈於不同產業，故採用「選勢不選市」的核心操作理念。

此外，企業展現創新的方式，有些是技術及產品的提升，如微處理器、記憶體、感應器等，有的是商業服務模式的調整，如汽車、家電、民生消費與餐飲等連結上網路，透過AI與大數據分析將生活趨勢與商機資訊串聯，創新趨勢產業不會侷限在少數特定的產業類別，只要是創新趨勢的股票題材，長期表現可望擊敗大盤表現。

馮紹榮分析，創新產業趨勢的應用有助個股題材超越景氣循環，可望貢獻指數式的爆發性成長，因此發掘創新投資機會需要透過主動式投資法達成，利用深入產業研究，搭配系統化的個股研究，從而鎖定具長期獲利之投資標的，才有機會創造出超越景氣循環，締造長線領先大盤的超額報酬空間。

凱基環球趨勢基金將發行新臺幣、美元、人民幣等三種幣別，提供外幣需求的投資人多元應用；同時具有累積型、後收累積型（NA類別）兩種選項，提供靈活彈性的資金運用方式，投資人可依照自己的投資需求，搭配出最具投資效益的方案。