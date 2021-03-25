農漁會信用部「一摺通」上路 跨會換摺更便利

農業金庫子公司-農金資訊公司為了提升農漁會客戶服務品質，將於今(2021)年4月推出「一摺通」服務，農漁會可跨會換發存摺，減少舟車勞頓，不須特地至開戶農漁會換摺。

農業金庫已於2018年6月19日陸續整合全國170家農漁會資訊，開辦跨會通提儲業務，目前由農金資訊公司承攬。自2018年6月19日開辦的跨會通提儲業務以來，截至今年3月19日止，約有15萬9千筆交易，交易總金額達82億。此業務開辦以來，除了解決過去跨農漁會無法達成的交易項目，上線以來更節省了臨櫃作業時間，也省下客戶的交易時間，並驗證了資訊共用金融整合的重要性。

農業金庫指出，今年4月推出「一摺通」服務，農漁會信用可跨會換摺，為農漁會資訊系統整合又更往前一步，提供更多元的金融服務。農金資訊公司未來將持續優化農漁會信用部的各項金融業務流程與資訊系統，透過數位資訊技術的轉型與導入，將農業金融推向新時代。