快訊

蘇花公路6死事故 運安會爆：遊覽車座椅少兩顆螺絲

基富通「退休準備平台」 7月重磅登場

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

投資基金也能做公益。金融監督管理委員會去年12月發布的「資本市場藍圖」中，請集保結算所協同投信投顧公會、證基會及學者專家共同研議規劃結合退休投資與公益色彩的「退休準備平台」，提供國人一個規劃退休投資的簡易入門環境。

集保結算所已於3月19日舉行基金業者說明會，獲得基金業者踴躍參加，「退休準備平台」上架基金將包括境內基金及境外基金，基金類型涵蓋股票型、債券型及資產配置型等多元化類別，都經過專家所設定適合退休理財的基金篩選標準。「退休準備平台」將提供投資標的的篩選工具，協助投資人找出適合自己的基金投資標的。

此外，為使國人了解退休準備與每個人生活息息相關，專案也規劃藉由宣傳投資活動的機會，推動參與社會公益活動，除了喚醒年輕族群及早規劃退休準備外，也可以將投資活動轉化為公益，幫助社會上需要幫助的人。

「退休準備平台」預計7月在基富通證券平台上線，主要目的為建構國人長期投資與自負盈虧的觀念，平台上架的專案基金可享有優惠的投資費用，但須採定期定額投資且持續扣款成功達24個月以上，以鼓勵投資人積極參與本專案，建立長期穩健的紀律投資。

退休 集保結算所

延伸閱讀

影／中市警查獲92件賭博277人 賭注達22億餘元

塵封50年！圓山「東密道」首次開放 「孔二」故居解秘

台塑生醫新冠病毒中和抗體檢測試劑 開始量產

旅行泡泡綜合保險 國泰產明天開賣

相關新聞

新台幣早盤貶值2.3分 一度觸及28.561元

新台幣今（25）日早盤以28.54元兌1美元，貶值0.2分開出；台股也開低，新台幣早盤一度觸及28.561元兌1美元，貶...

不是有買有保佑 長照險下手前先釐清這件事

高CP值商品失能險去年底退出市場，一般預期，2021年市場將回歸長照險主流。長照類型商品在今年可分兩大類，一種是認狀態的...

證交所前進校園 教年輕人理財觀

為配合金管會推動校園金融知識普及計畫，傳達年輕人理財投資風險觀念，臺灣證券交易所近來不遺餘力，前進校園辦理多場實體講座。

櫃買建構社會責任債制度 最快Q2落實

ESG全球熱，櫃買中心董事長陳永誠昨（24）日指出，櫃買中心將在第2季正式建立社會責任債券制度，5月底前會有第一批掛牌，...

玉山銀連16年拿績優總行獎

經濟部與信保基金昨（24）日頒發「2021中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」獎，玉山銀行連續二年榮獲「信...

台新銀挺企業抗疫 奪四大獎

經濟部昨（24）日舉行「2021年度辦理中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，由經濟部部長王美花親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。