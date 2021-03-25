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金管會：綠色金融行動方案2.0 建構永續金融生態系

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

金管會今（25）日表示，該會2020年8月發布「綠色金融行動方案2.0」，目標為公私協力合作建構永續金融生態系。金管會表示，永續發展已成為全球追求的普世價值，隨著利害關係人對環境、社會及公司治理（下稱ESG）議題的關注，企業除應重視ESG相關的潛在風險外，也可將其作為邁向永續經營的要素。

金管會今日在行政院院會報告「綠色金融行動方案2.0」指出，為導引企業重視ESG議題及永續發展，金管會透過金融機制推動，一方面由金融機構透過投資、融資等方式，另一方面，藉由督促企業揭露有品質的ESG資訊，驅動企業管理ESG相關風險並培養韌性。

行政院長蘇貞昌聽取後裁示，盼此報告案永續發展的願景，能成為一個台灣的價值，台灣在各方面沒有落後，甚至超前。蘇揆舉例，台灣有全世界最長的威權體制，但也是進步最快的民主自由化的國家，更是亞洲第一個婚姻平權的國家，在人權的進步上和世界同步，甚至超前。

蘇揆說，金管會從2017年起已經推動綠色金融，鼓勵金融機構、政府基金及國營事業參與永續發展領域的投資跟融資，不但有階段性成果且成績非常好。他說，本國銀行對綠能科技業放款的餘額，已突破1.2兆元，且提供給離岸風電業者的融資也近2,600億元，發行的綠色債券也突破1,600億元。

蘇揆也表示，去年他核定「國家級融資保證機制」，由國發基金跟銀行共同出資，提供1,000億的融資保證，引導資金的持續投入離岸風電等重大建設項目，根據去年底彭博社的調查指出，2019年台灣企業在「ESG揭露透明度」方面排全球第三，也是亞洲最高分，大幅地超越香港、南韓、新加坡跟日本。

蘇揆最後表示，金管會今日進一步訂定「綠色金融2.0」，擬訂再強化上市櫃公司，資訊揭露品質與內容，建立我國永續金融分類標準等措施。他指示金管會、相關部會持續積極推動，共同建構金融企業及社會、環境三贏的永續金融生態圈，讓台灣透過金融體系，也可以在永續發展方面做得更亮麗，讓世界更肯定。

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