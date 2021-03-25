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年報申報期限將屆 證交所籲及早辦理以免壅塞

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

臺灣證券交易所表示，949家上市公司去年財報繳交期限為3月31日，為避免屆時網路流量壅塞，提醒上市公司掌握時效，及早辦理財報公告申報事宜。

證交所表示，上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱完整資訊。

至於上傳至公開資訊觀測站的電子書，會計師查核報告及四大表核章等部分，應上傳已掃瞄相關人員簽章文件，與實體財報一致。

為提高企業國際能見度，吸引外資投資，同時提升發行公司申報效率暨降低投資人閱讀XBRL文件障礙，證交所自2019年第1季起正式採用Inline XBRL（簡稱iXBRL）申報。

此一XBRL新格式技術運用，將使財報可直接以IE、Chrome等網際網路瀏覽器開啟閱讀，無需借助XBRL專用軟體，具有機器可讀及人可讀等優點。

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