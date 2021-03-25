彰銀挺自家房貸戶 線上增貸利率最低1.32%

彰化銀行（2801）因應數位金融潮流，增拓線上貸款客群，針對該行既有房貸客戶，推出e吉貸線上增貸利率最低1.32%優惠，且不限擔保品地區，提供符合資格條件者，快速取得理財資金的管道，落實普惠金融。

因新冠肺炎疫情影響，金融數位化服務對民眾便利性相當重要，因此彰化銀行積極與行政院國家發展委員會合作，日前於「線上既有房貸增貸」申請流程中導入數位服務個人化（MyData）創新服務，現在客戶只要透過 MyData平台完成身分驗證及同意後，即可調閱內政部、財政部、勞動部等政府機關個人相關資料，取得如戶政國民身分證影像、財產資料、個人所得資料及勞工保險資料等，提供線上辦理既有房貸增貸或申辦信用卡等業務使用，免再另行準備，使服務更貼近大眾需求。

彰銀表示，以往民眾申請貸款前，須自行備妥相關資料，耗時費力，透過導入MyData服務，線上申辦民眾可利用自然人憑證進行身分驗證及同意後，透過數位化的方式直接授權提供，民眾可免於奔波，同時減少群聚接觸機會，更輕鬆完成申貸流程，達成普惠金融的目標。