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新台幣午盤貶值5分 暫收28.588元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（25）日午盤貶值5分，暫收28.588元兌1美元，成交金額8.1億美元；台股今日開低後翻紅，股匯脫鉤，新台幣上午盤一度貶值6.3分，觸及28.601元兌1美元。

美股周三收跌，台股今日以16,010.54點開出，下跌21.58點，盤中翻紅，新台幣今日早盤以28.54元兌1美元，貶值0.2分開出，上午盤曾短暫呈現升值，最高衝達28.532元兌1美元，升值0.6分。

隨著台股翻紅，股匯脫鉤，新台幣仍是貶值，上午盤最低匯價出現28.6字頭，觸及28.601元兌1美元，貶值6.3分。

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