快訊

整理包／不只苗栗、台中！「供五停二」限水節水影響區域、臨時供水站一次看

逃離台北住進蛋白區！獨家數據分析：23個房市熱點現蹤

悠遊卡辦生日派對 推累積消費滿2000即贈百元加值金

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

悠遊卡小額消費滿11周年，為了回饋長期以來支持悠遊卡的鐵粉，悠遊卡公司特別企劃「悠遊生日派對」活動期間持本人名下悠遊卡，消費累計滿2,000元，即回饋100元悠遊卡加值金。

悠遊卡公司自2002年起開始發行悠遊卡，至今發行量已超過1億張，只要是交通工具幾乎都能「嗶」，且隨著功能的不同，悠遊卡也可兼具門禁卡、識別證等功能。2010年，悠遊卡正式切入小額消費領域，除了當電子票證外，還可以進行小額支付，帶領無現金社會跨出重要一步，至今悠遊卡支付點約達18萬點，成功塑造「嗶經濟」的生態圈。

悠遊卡在造型上也千變萬化，除了制式卡面之外，陸續推出裁型卡、3D造型悠遊卡等商品，也曾與穿戴裝置合作，推出悠遊手環、悠遊手表，皆引發市場熱烈迴響，3D造型悠遊卡更儼然成為粉絲的收藏品，「DS4造型悠遊卡」創下48萬張的預購量，樹立了電子票證銷售的里程碑。

歡慶悠遊卡生日快樂，自3月23日至4月30日止，只要持本人名下的記名悠遊卡扣款，全通路小額消費滿2,000元，即回饋100元悠遊卡加值金，限量10萬名，每人限領1次，廣大卡友可別放過這次機會。

延伸閱讀

阮經天自曝近況　罕見落腮鬍造型網驚「賓拉登look」

粉絲快筆記！PChome 24h購物3/24獨家預購「三麗鷗軟糖造型悠遊卡套組」

Samsung Pay悠遊卡上線周年 星粉用手機嗶出3.5億業績

運動手錶apple watch和garmin怎麼選？網看「一重點」：選apple

相關新聞

新台幣早盤貶值2.3分 一度觸及28.561元

新台幣今（25）日早盤以28.54元兌1美元，貶值0.2分開出；台股也開低，新台幣早盤一度觸及28.561元兌1美元，貶...

不是有買有保佑 長照險下手前先釐清這件事

高CP值商品失能險去年底退出市場，一般預期，2021年市場將回歸長照險主流。長照類型商品在今年可分兩大類，一種是認狀態的...

證交所前進校園 教年輕人理財觀

為配合金管會推動校園金融知識普及計畫，傳達年輕人理財投資風險觀念，臺灣證券交易所近來不遺餘力，前進校園辦理多場實體講座。

櫃買建構社會責任債制度 最快Q2落實

ESG全球熱，櫃買中心董事長陳永誠昨（24）日指出，櫃買中心將在第2季正式建立社會責任債券制度，5月底前會有第一批掛牌，...

玉山銀連16年拿績優總行獎

經濟部與信保基金昨（24）日頒發「2021中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」獎，玉山銀行連續二年榮獲「信...

台新銀挺企業抗疫 奪四大獎

經濟部昨（24）日舉行「2021年度辦理中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，由經濟部部長王美花親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。