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新台幣早盤貶值2.3分 一度觸及28.561元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台幣匯率早盤貶值。報系資料照
台幣匯率早盤貶值。報系資料照

新台幣今（25）日早盤以28.54元兌1美元，貶值0.2分開出；台股也開低，新台幣早盤一度觸及28.561元兌1美元，貶值2.3分。

美股周三齊跌，道瓊工業指數下跌3.09點，跌幅0.01%，收在 32,420.06點；標普500指數下跌21.38點，跌幅0.55%，收3,889.14點；那斯達克指數挫跌265.81點，跌幅2.01%，收在12,961.89點；費城半導體指數收跌1.34%。

美股下跌，台股今日以16,010.54點開出，下跌21.58點，早盤一度翻紅至16,055.58點，大盤震盪，新台幣以貶值開出，早盤最高達28.532元兌1美元，升值0.6分，最低則是28.561元兌1美元，貶值2.3分。

台幣匯率

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