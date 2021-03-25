時間剛好 富邦金趕上日盛金今年改選 催快百分百合併

備受各方關注的富邦金控（2881）公開收購日盛金（5820）案，因為日盛金大股東的中資疑雲問題環繞不去，且此案不僅為睽違許久的金融敵意併購案，也是首宗金金併，種種話題性蓋過了日盛金本身今年股東常會正好要全面改選。結果23日富邦金成功達陣公開收購，即將持有過半日盛金股權，今年改選就可望拿下日盛金經營權，接下來雙方董事會討論百分百合併、召開股東臨時會，都將由富邦金掌控，如此看來，富邦金整個吃下日盛金，只要籌資進度等一切順利，最快有機會年底前定案。

金融圈人士指出，日盛金大股東日本新生銀行24日公告出清全部的日盛金持股，參與應賣本次富邦金公開收購，新生銀行握有的三席日盛金董事將在交割日後全數自動解任，由於日盛金6月11日股東常會即將全面改選，握有過半股權的富邦金將可望改選後順利入主日盛金，主導後續百分百合併作業，不受日盛金另一大股東港商建群投資的態度影響。

金融圈人士表示，根據富邦金公告，此次公開收購所有參與應賣的日盛金股東，本月底前即可收到收購價金入帳，而日盛金6月11日股東常會的最後過戶日是4 月12日，最後買進日4月8日，所以富邦金公開收購持股可趕上日盛金股東常會過戶日，等到開股東會時，富邦金已經是日盛金持股過半的最大股東，幾乎可以輕鬆拿下絕大多數的董事席次，拿下經營主導權，況且過戶日前日盛金另一大股東港商建群投資恐怕就要面對金管會的中資審核判決，對爭取改選席次恐怕心有餘力不足。

因此董事會由富邦金主導後，合併進度就可加快，只要富邦金本身有關合併計畫送審、籌資進度都進行順暢，年底前召開股東臨時會通過百分百合併案應有機會，不必再等。