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熱錢匯出 台幣貶值

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

外資把台股當成提款機，國內金融市場上演股匯雙殺。熱錢昨（24）日大賣台股，估計匯出7、8億美元，新台幣出現貶值壓力，終場貶值5.6分，收在28.538元，為三個月低點，總成交量為15.45億美元。

外資持續出走，新台幣匯率貶破28.5元大關，為今年新低紀錄，不只如此，央行統計顯示，新台幣今年來升幅已全數回吐、轉為貶值0.11%。

匯銀主管說，新台幣已經不是最強亞幣了，不過也不是最弱的，相較於日圓、韓元，新台幣還是相當抗跌。央行統計顯示，今年以來，美元指數累計上漲2.96%，非美貨幣裡，僅人民幣對美元仍維持升值，幅度為0.23%，其餘貨幣均為貶值。日圓淪為「最弱亞幣」，今年累計重挫5.06%，主要貿易對手國韓元也貶值4.17%，星元貶值1.93%。

證交所資料顯示，外資昨日大賣台股357.85億元，連四個交易日合計賣超850億元。外資賣股後匯出，使昨天新台幣匯率貶破28.5元心理關卡價位，盤中最低貶至28.548元，最多貶值6.6分。

相較於外資積極買匯，眼見新台幣匯率每況愈下，過去積極進場拋匯的出口商反而出現惜售風潮，匯銀主管說，「現在匯價貶破28.5元，有些出口商反而翹起腳來、不急著賣了。」

新台幣 台幣匯率 外資

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