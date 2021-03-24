兆豐證董事會通過 吳明宗暫代總經理
兆豐證券今（24）日舉行董事會，通過由投資銀行業務事業群副總經理吳明宗暫代總經理人事案。
吳明宗畢業於中央大學產業經濟研究所，曾任兆豐證券資本市場業務本部業務規劃部部室主管，以及資本市場業務本部輔導二部部室主管。
2014年，吳明宗正式接任兆豐證券投資銀行業務事業群副總經理、及資本市場業務本部主管，目前也同時兼任兆豐成長創業投資股份有限公司監察人，及華鼎創業投資公司董事。
吳明宗在兆豐證券服務多年，近兩年在承銷領域屢有戰功，不僅績效突出，且兆豐證券在承銷業務市場地位名列前矛，如去年兆豐證券榮獲櫃買中心「109年度推薦輔導上櫃績效獎」第二名。
此外，兆豐證券去年度上櫃掛牌件數更居同業之冠，而登錄興櫃案件如台灣精銳、明係及寶陞也受到市場高度矚目。
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