合庫銀行中小企業融資業務 榮獲八獎座肯定

合作金庫銀行（5880）今（24）日指出，合庫銀力挺中小企業，榮獲中小企業信用保證融資業務績優金融機構頒發「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「促進政策推動獎」、「紓困振興獎(協助中小企業取得融資金額最高)」、「紓困振興獎(協助中小企業戶數最多)」、「千億保專案推動優良獎」、「送保資料介接感謝狀」、「送保案件即時信用通報優良獎（二重、大園分行）」八大殊榮肯定。

合庫銀行向來關心與支持中小企業的發展，為持續及強化提供中小企業需要之最佳融資服務，積極善用中小企業信用保證基金信用保證機制，辦理中小企業融資績效卓越。去（2020）年合庫銀行對中小企業放款金額大幅成長，截至去年12月底中小企業放款餘額新台幣7,624億元、戶數54,443戶，較108年底金額增加946億元、戶數增加21,136戶，對中小企業放款貢獻度於全體銀行間名列前茅。

去年全球經濟受新冠肺炎疫情影響，中小企業面臨劇烈衝擊，合庫銀行秉持「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」之理念，善用最多國內營業據點優勢，內部凝聚共識團結合作、共體時艱，並搭配中小信用基金保證機制，積極協助受疫情影響之企業獲得紓困資金，爰獲中小信保基金頒發八大獎項予以肯定。其中合庫銀行兩家營業單位更以其專業、熱忱之服務，秉持在地深耕之經營理念，以客戶需求為導向，積極協助業者取得融資資金需求，爰獲「送保案件即時信用通報優良獎」。

合庫銀行以穩健服務熱忱精神，協助企業取得資金，同時積極辦理各項政策性融資，「5加2新創重點產業」政策，去年12月底放款餘額達4,735億元，服務新創重點產業業者逾1萬戶，市占率第一。