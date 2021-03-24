旅行泡泡保險保費比較貴 原來是多了這道保障

帛琉旅遊泡泡將於4月1日正式出行，消費者反應熱烈，停頓一年多的海外旅遊商機再度露出曙光，產險公司陸續推出旅行泡泡綜合保險，這種保單五天四夜保費2,534元，比一般旅行平安險高許多，主要差別是拉高海外緊急救援費用保障，萬一在國外染疫，搭乘專機返回台灣，保單提供高達400萬的費用額度。

國泰產險健傷險部協理雷志漢表示，本次所提供的旅行泡泡綜合保險保障主要有四大項，分別為旅行平安保障、傷害醫療保障、海外突發疾病醫療保障及為泡泡行程量身訂做的「海外緊急救援費用保障」。

前三項保障與現行市面所販售的旅平險內容大致相同，本次最特別的是「海外緊急救援費用保障」內容有擴大承保範圍，除了先前已有的海外重大傷病轉送回國的保障外，也配合政府安全旅行圈計畫之旅程防疫措施，增加依防疫措施規定而需將被保險人轉送規定之適當處所的保障範圍。

例如在帛琉確診新冠肺炎時，可使用「海外緊急救援費用保障」搭乘專機返回台灣，本張保單提供高達400萬的費用額度，讓民眾不用擔心染疫後還需負擔高額費用。