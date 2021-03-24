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統一證券捐兒福聯盟110萬元 助弱勢兒童小舵手助學計畫

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
統一證券捐贈110萬元助兒福聯盟弱勢兒童小舵手助學計畫（由右至左）統一綜合證券董事長林寬成，兒福聯盟執行長白麗芳，統一綜合證券總經理蔡森部。 圖／統一證券提供
統一證券捐贈110萬元助兒福聯盟弱勢兒童小舵手助學計畫（由右至左）統一綜合證券董事長林寬成，兒福聯盟執行長白麗芳，統一綜合證券總經理蔡森部。 圖／統一證券提供

支持公益活動是統一證券（2855）努力的目標及企業文化。統一證券今（24）日舉辦「您下單 統一證券捐款給兒福聯盟」捐贈典禮，由統一證券董事長林寬成及總經理蔡森部代表捐贈110萬元，由兒童福利聯盟執行長白麗芳代表接受捐贈。

「授人以魚，不如授人以漁」是統一證券公益回饋的重要理念，期待能夠透過業務核心職能，回饋需要幫助的弱勢族群，與兒福聯盟「弱勢兒童小舵手助學計畫-弱勢學童職業體驗」理念完全吻合。因此，發起客戶於2020年證券戶下單一次，統一證券捐款10元給兒福聯盟「小舵手助學計劃-弱勢學童職業體驗」，並達成110萬元捐贈目標。

兒盟統計有66.8%弱勢家庭表示曾付不出學習相關費用，在執行弱勢家庭兒童關懷服務方案過程中發現，弱勢兒童由於經濟及家庭因素，以至於生活範圍較為侷限，缺乏機會認識不同職業工作內容及未來規劃討論的機會，兒盟因此開辦職業體驗營活動，拓展弱勢兒童視野體驗與瞭解各類職業，幫助孩子更加瞭解自己及未來的工作意向，提早做好求職規劃，準備好翻轉未來的準備。

深化永續責任於公司企業文化，是統一證券努力的目標。「You care， We act！」統一證券於培育金融人才不遺餘力，深耕經營金融教育已數十年，提供各大院校累計提供超過770名學生企業參訪、產學合作等機會。

統一證券今年持續與各大院校進行工讀實習、專題產學研究、創新創業競賽、投資競賽等活動，並在新冠肺炎疫情未消滅求職信心悲觀的情況下，舉辦MA儲備幹部計劃，增加應屆畢業生就業機會，以回應聯合國永續發展目標（SDGs） 、提升教育品質與增加就業機會等指標，以實踐統一證券的企業社會責任。

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