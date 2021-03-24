國泰台大團隊：今年央行不升息 台股不會泡沫

國泰金（2882）今（24）日發表第2季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會，國泰台大產學合作團隊主持人徐之強教授表示，最新公布經濟數據及金融情勢，全球及台灣都很樂觀，因此大幅上修今年國民經濟生產率GDP成長率至4.2%（原預測3.2%），雖然略低於主計處4.6%與央行的4.5%，主要是考量審慎樂觀看好台灣經濟情勢，但仍有一些隱憂與風險。不過認為今年央行不致有升息可能，同時認為台股不致泡沫化。

國泰台大團隊看好主要原因是消費恢復成長與投資、國外需求帶動出口及台灣經濟大幅成長，2月七家證券家預測台灣GDP至5.4%，多是考量台灣控制疫情得當。我們估上半年成長率延續去年下半年的好表現，也有近5%成長，但下半年可能稍有休息或回轉，下半年只有3.5%，因此對全年的預測為4.2%。

國際貨幣基金會IMF上調2021年全球經濟成長率預估值0.3個百分點至5.5% ，但IMF也警告，由於新一波感染和病毒變異帶來風險，全球經濟面臨「異常高的不確定性」。國泰金團隊預估今年三大經濟體景氣將觸底反彈，包括美國GDP７％、中國7.5~9%，歐元區估3~5％。

國泰金對台灣民眾經濟信心調查，景氣展望樂觀度為十年來最佳，民眾消費意願也都進一步儇上，大額消費意願包括旅遊更明顯好轉。因此團隊預估今年台灣第二季4~6月經濟氣候將呈現景氣穩定的「朗」，機率將在40%以上。央行持續維持寬鬆應對秋冬疫情，通膨預期維持穩定，縱使台灣景氣改善，台灣央行2021年仍將維持利率不變。

此外台積電年度資本支出意外強勁，支撐2021年投資動能，是國泰台大團隊上修投資成長的主因，去年第4季出口雖可延續到今年上半年，但因下半年基期較高，下半年出口僅小幅上調，因民間消費、投資毛額、輸出、輸入四項指標很維持成長，徐之強認為「超過V的復甦」。

至於通膨議題方面，美國聯準會承諾2024年以前不會升息，台灣預測今年央行也不會升息，通膨率會比去年高，國泰調查一般民眾認為變動率1.4%仍是低於2%，去年是負數，因此今年通膨穩定，不太可能會升息。民眾對股市風險偏好指數創下有調查以來新高，但受到新台幣勁升加上美債利率上揚影響，金融情勢指數也從穩中略緊，只回到「穩定的狀態」，因此沒有較其他機構預測樂觀的原因。

國泰台大團隊認為影響2021年經濟成長還有六大主要因素，一是全球新冠肺炎疫苗有效性風險；二、全球供應錬調整與復甦不平均加深經濟前景不確定性；三是全球政府債務攀高可增加主權債務違約風險；四、美中爭端與國際政治的不確性；較樂觀的主要來自第五、主要國家寬鬆策與貨幣政策對景氣與信貸的支持作用；及六、疫情加速5G、AI和高效能運算產品需求有利出品所致。

至於2021年景氣或股市有沒有可能會出現泡沫化情況？徐之強說，全球政府都在發貨幣，利率逼近為零，大家都在找投資缺口。我們認為這會鼓勵大家財富增加、所得變高，消費也增加，會轉向實質面的成長，會帶來正向循環，雖然每個央行都在印鈔票、企業獲利增加，不見得都是泡沫，也是反應基本面，因此我不認為台股或全球股市都泡沫，尤其是新興科技如半導體業獲利都很好，明年就比較不確定，若公司獲利沒跟上資產價格，債務與泡沫危機才有可能爆發。