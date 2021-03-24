TBC交易案 NCC將找新買家戴永輝面談
國家通訊傳播委員會（NCC） 今天審查台灣寬頻通訊（TBC）經營權交易案。大豐有線電視（6184）創辦人戴永輝去年以大無畏全球投資控股、大大數位匯流收購Dynami Vision 65%股權，希望能間接取得TBC。據了解，NCC傾向分案處理，4月初將找戴永輝到會說明，了解他收購TBC後的經營理念，但更受矚目的，應該是NCC關注的TBC在海外下市案，對新買家戴永輝是相當大的考驗。
此案因涉及2017年鴻海集團（2317）執行副總裁呂芳銘以新加坡Dynami Vision 併購TBC上層基金的管理公司股權時，與富邦集團董事長蔡明忠的借貸關係的界定。NCC主委陳耀祥在立法院表示，此案在今年農曆年前已經完成了行政調查，但金流關係複雜，需要釐清，預計還需要半年時間。據了解，NCC已將此案送到金管會，希望金管會協助調查當時富邦貸款給呂芳銘等人的過程。原本NCC希望弄清楚此案的狀況，再考慮通過戴永輝的交易案，但是考量這個交易過程複雜，現在決定分開處理。
另外據了解，監察院長陳菊近期率隊到NCC訪視的時候，也提到此案，認為凱擘涉及以借貸方式增加實質影響力，可能觸及了有線電視系統業者三分之一市佔率的上限，但當時NCC並未察覺此案。後續市場也傳出，富邦藉由協助其他有線電視系統台的方式間接影響營運，已經引起監察院的注意。
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