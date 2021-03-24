全球人壽接班人計畫 邀八三夭擔任年度招募代言人

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
全球人壽服務接班人計畫，邀請八三夭擔任年度招募代言人，鼓勵年輕人加入壽險業。圖/全球人壽提供
全球人壽服務接班人計畫，邀請八三夭擔任年度招募代言人，鼓勵年輕人加入壽險業。圖/全球人壽提供

全球人壽宣布邀請搖滾樂團八三夭擔任年度招募代言人，推廣「服務接班人計畫」，強化業務組織的年輕化，八三夭特別打造業務招募主題曲「我不需要每一個人都愛我─A rock can be a star」，希望鼓舞年輕人投入壽險顧問行業。

「我不需要每一個人都愛我─A rock can be a star」MV，透過飾演年輕活力的新進壽險顧問女主角日常工作，八三夭練團為演唱會準備，女主角與八三夭主唱阿璞交錯，展開三線劇情，比喻每個人像是一顆石頭，不斷在生活中碰撞、滾動，成為獨特的樣貌，闡述從Rock到Star的核心概念 。

全球人壽副董事長林文惠表示，這次透過年度招募代言人八三夭、業務招募主題曲與系列廣告推動「服務接班人計畫」，藉由音樂帶給年輕人正能量，希望能藉此傳達全球人壽支持每個人的人格特質，每個人都是獨一無二的石頭，透過不斷地磨練與碰撞，終能琢磨出屬於自己的獨特樣貌並發光發熱。

林文惠表示，八三夭非常符合全球人壽期望招募的年輕活力業務員特質，希望邀請想要發揮自我、展現長才的青年，加入全球人壽，透過18個月精實的養成計畫，保險的專業不用靠新人自己摸索，成功掌握自己手中。

這次全球人壽針對22到30歲年輕人，推出為期18個月的「服務接班人計畫」，提供一年的財務補助；並強調進公司第一件事不是交名單，而是由公司提供名單，消弭年輕人投入壽險業的擔憂，讓甫從事壽險顧問行業的新人，可以從服務現有客戶開啟職業生涯；對於公司正積極培植並有心拓大組織、展業增員的業務主管，也可透過「服務接班人計畫」，認識更多新進人員，加入共同服務客戶的行列，同時壯大自己的組織。

全球人壽表示，透過「服務接班人計畫」加入新秀，培訓期前六個月透過培養保險基本專業知識、學習保險商品、歷練銷售實務、持續考取進階專業證照。

第七個月有機會晉升區主任，第19個月有機會晉升業務經理，最快有機會在一年半內，晉升業務經理為自己創造超過年薪百萬的收入。這首業務招募主題曲MV於3月24日正式首播（https://youtu.be/bZ1nTf_jVKw） 。

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