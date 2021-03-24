後疫情時代加速數位轉型 台5G大廠外銷訂單暢旺

德國宣布延長封鎖措施，加上美國財政部長葉倫強調加稅法案的必要性，市場恐慌指數上升，美股四大指數昨(23)日收跌。台股雖也連帶受到影響，但我國電子業與傳產業仍具有漲價題材，且半導體產業基本面維持強勢，法人預期，台股後市仍有表現空間，長線多頭格局不變，可趁勢布局5G相關ETF。

歐、美、日央行資產負債表規模達22.9兆美元，相較2008年金融海嘯前水準的4兆美元大幅成長，大量流動性供給下推升了資產價格走高。加上美國、歐元區及亞洲製造業自去年8月，皆持續擺脫新冠肺炎疫情帶來的景氣低迷衝擊。整體看來，隨疫苗普及、經濟逐漸解封，製造業有望持續穩步擴張，預期最壞情況已過。

隨著全球經濟復甦，後疫情時代加速數位轉型，5G、高效能運算等新興科技應用續增，讓半導體產業供需緊俏，台灣電子零組件需求暢旺，帶動出口持續成長。根據經濟部統計，2月外銷訂單經季節調整後，較上月增加7.1%，比去年2月成長139.2億美元，增48.5%，累計今年前兩個月外銷訂單，也較去年同期攀升49%；而外銷產品中又以資訊通信、電子類為大宗，強勁的出口實力有望支撐台股後市。

國泰台灣5G+ ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，台股基本面表現良好，智慧手機、筆電、平板電腦、車用電子等需求強勁，帶動IC設計、晶片通路、晶圓代工、印刷電路板、記憶體、被動元件等接單成長，半導體產業競爭優勢持續助長今年外銷動能，並帶動台股2021年企業獲利預估，加上去年基期較低，超於預期的獲利成長將支撐股市動能。

根據主計總處資料，2020年經濟成長率已上調至3.11%，且大幅上修2021年經濟成長率預估至4.64%，創下2015年以來的近7年新高。去年外資大幅賣超台股，但台灣企業持續獲利，且殖利率達2.81%，僅次於新加坡與英國，仍可望吸引外資大舉回補，指數仍有上漲空間。

蘇鼎宇表示，全球經濟持續復甦，半導體、網通晶片供不應求，台灣5G大廠訂單動能強勁，近期雖受到美債殖利率走高影響，科技類股出現回檔，但台股中長線仍樂觀，在長線科技趨勢保護下，5G相關ETF亦可利用「定期定額」方式長期參與，主因5G ETF具有適度波動性，能在回檔的時候透過定期定額佈局到成本更低的單位數。