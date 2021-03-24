HELLO KITTY郵蒂幸福！中華郵政聯名商品暖心上市

中華郵政公司與國際知名三麗鷗經典明星HELLO KITTY合作，訂於3月25日續推出第二波「郵蒂幸福」聯名系列商品，由化身超萌小郵差的HELLO KITTY為大家送上滿滿的幸福和溫暖。

「郵蒂幸福」系列商品，饒富新意且具生活趣味，數量有限，歡迎前往各地郵局、郵政博物館購買或至中華郵政集郵電子商城（https://stamp.post.gov.tw）訂購，相關商品包括：

一、「HELLO KITTY FOR YOU杯墊」(每款售價新台幣150元)：分郵差款及寫信款兩種，分別呈現騎乘腳踏車送信與手持信封俏皮遮臉的Q萌模樣，本商品僅於發售當日上午9時在集郵電子商城銷售。

二、「HELLO KITTY郵蒂幸福郵摺」(每份售價新台幣300元)：以可愛的HELLO KITTY結合旅行台灣個人化郵票，郵摺封面採軋型設計，展現HELLO KITTY俏皮造型。

三、「HELLO KITTY郵蒂幸福限量組合」(每組售價新台幣1,660元)：含上述所有商品及「HELLO KITTY溫心馬克杯」、「HELLO KITTY擁抱幸福枕」各1款，另加贈「郵蒂幸福提袋」一只，限量500組，僅於發售當日上午9時在集郵電子商城銷售，每人限購兩套。