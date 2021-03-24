談金金併 財長蘇建榮：目前公股沒有

對於租屋實價登錄，財政部長蘇建榮今（24）日表示，會再跟內政部討論，尊重內政部規畫，若能實價登錄是最好，稽徵機關在查漏稅上面會比較方便，不過還是有很多必須克服的問題，需要進一步討論；至於對於金金併，蘇建榮表示，目前公股沒有這樣的情況。

蘇建榮今日前往立法院財委會針對房地合一稅2.0修法規畫、囤房稅議題進行專題報告，會前接受媒體聯訪，對於昨日在立法院會提及將與內政部共同推動租屋實價登錄，蘇建榮表示，只是一個討論，租屋主管機關是內政部，尊重內政部規畫。

此外對於首宗金金併即將實現，媒體詢問是否樂觀其成？蘇建榮表示，這是金管會權責，併購要符合相關金融法規，目前公股沒有這樣的情況。

此外對於部分建商認為房地合一稅2.0會轉嫁到租金或房價，蘇建榮表示，過去1.0實施經驗，實施之後房價明顯下跌，轉嫁可能性相對較少，主要希望透過房地合一稅壓抑潛在投機性需求，讓市場上的需求主要來自剛性、自住。

對於預售屋納入房地合一稅，蘇建榮表示，未來預售屋也要實價登錄，避免透過預售屋炒作拉高房價。

對於取得時間是否回溯至2016年？蘇建榮表示，抱持開放態度，目前尚未定案。