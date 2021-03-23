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周朝崇接任彰銀總經理 提四大業務方向

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導
圖右為彰化銀行董事長凌忠嫄，左為彰化銀行總經理周朝崇。彰銀／提供
圖右為彰化銀行董事長凌忠嫄，左為彰化銀行總經理周朝崇。彰銀／提供

彰化銀行（2801）董事會於15日委任周朝崇為總經理，今（23）日獲金管會核准任職，周朝崇表示，將積極提升銀行的獲利，拓展海外的布局，並清理不良資產降低逾放，並強化數位金融及財富管理業務。

周朝崇表示，彰銀去年獲利排名比較後面，因此會以提升獲利為第一要務，擴增核心業務基盤，提供多樣化金融服務推進成長動能，而在海外布局方面，彰銀去年海外踩雷較多，海外授信結構要思考早點清除手上不良授信，另外也可以多增加彰銀海外布局機會。

國內業務方面，周朝崇說，中小企業利差較大，將提高彰銀的中小企業授信承做能量；手續費收入方面，彰銀的產品滲透率可再加強，將強化該行共同基金銷售，縮小彰銀與一銀及華銀的差距。

周朝崇說，數位金融及財富管理業務也會持續強化，以拓展銀行服務場域及打造財富管理為第二獲利引擎，另外除落實企業永續目標外，也會持續培育人才。

周朝崇出身金融基層，業務才具厚實，歷任第一銀行金邊分行經理、第一銀行發言人及第一銀行風控管理中心副總經理等職務，熟悉國際金融市場，銀行實務經驗及風險管控方面資歷豐富。

彰化銀行於今（23）日於總行臺北大樓舉辦新任總經理周朝崇布達典禮，並由董事長凌忠嫄主持。

彰銀 財富管理

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