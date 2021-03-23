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國內首宗監理沙盒落地 「好好投資」可申請改制證券商

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

國內首宗監理沙盒正式落地！金管會證期局23日預告修正券商設置標準等三條法令，讓金融科技公司「好好投資」可以改制為證券商，只要資本額5000萬元及保證金1000萬元，就得向證期局申請許可改制，並於六個月內改制完成。該草案預告14天後預計最快5月上旬可以正式生效上路。

遠東商銀Bankee與科技業「好好投資」合作的「基金互換FundSwap平台」透過區塊鏈技術，讓基金免贖回，就可以以基金跟他人互換基金，可以節省手續費支出，此為全球由科技公司經營網路證券的首例，也是金融監理沙盒中唯一全新商業模式，也將成為國內首宗落地的監理沙盒實驗案。證期局表示，好好投資目前有250位客戶，基金規模為587萬元。

證期局23日預告修正「證券商設置標準」、「證券商管理規則」及「證券商負責人與業務人員管理規則」部分條文修正草案，開放金融科技申請改制券商。證期局副局長蔡麗玲表示，為因應金融科技創新型態，並幫助沙盒實驗落地法規調適，因此研究開放券商辦理基金居間互異業務，時也開放核准沙盒實驗者申請改制許可為證券商。

蔡麗玲說，凡創新實驗具有創新性、提升金融服務之效率、降低經營成本或提升金融消費者權益等成效，且申請人為股份有限公司，其實收資本額符合證券商設置標準。且公司淨值不低於實收資本額，以及未經營證券商不得辦理之業務，得申請改制。其中僅經營股權性質群眾募資者及基金受益憑證買賣及基金互易業者，資本額僅需5000萬元，且公司淨值不低於實收資本額，以及未經營證券商不得辦理之業務。

同時，蔡麗玲補充申請新增業務及設立執照，並沒有一定得經過沙盒實驗，沒經過實驗者就採用直接申請新設立的方式，若是沙盒實驗者要申請改制之前，要把自己組織先變成股份有限公司 。

好好投資與遠東商銀Bankee合作的監理沙盒「新型態網路基金交換平台-FundSwap」，投資人申購基金後，投信公司會發行受益憑證給投資人，目前買賣基金都要經過中間人，不僅需要支付1.5到3％手續費，贖回時更需耗時3到7天，但好好投資會員只要付新台幣500元以內的月費，就能在免手續費的情況下，申購、贖回、交換國內外基金，遠銀則在實驗時負責提供排行前30檔熱門基金供會員交換。

證券商 金融科技

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