富邦金吃定日盛金 日盛金士氣低迷

富邦金（2881）公開收購日盛金（5820）條件已成就，也就是富邦金成功取得日盛金過半股權，這宗史上首見金金併個案，經歷多時終於在今天（23日）晚間拍板定案，日盛金內部士氣低迷，但對於喧嚷多時的大股東中資疑雲以及自身到底花落誰家的問題，終於在今天有了答案，也算是另一種解脫。

富邦金公開收購日盛金，之前因為尚未獲得公平會核准不禁止其結合，富邦金公告延長收購期間至今天下午3點半截止。當時市場普遍認為富邦金的出價每股13元，日盛金兩大股東並不滿意，尤其日盛金董事會針對公開收購出具的建議，也認為價格偏低，因此多數不看好收購案。外資對日盛金也從一路買超，轉而變成賣超。不過，今天拖到晚間富邦金公告答案，公開收購條件已成就，日盛金過半股權賣給富邦金，顯示日盛金兩大股東也參與應賣，富邦金吸收合併日盛金指日可待。