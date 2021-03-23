資金活水來了！證交所3月底開放外資投資ETN

臺灣證券交易所今（23）日宣布，3月31日起將開放外資（含境外華僑及外國人在內）可投資指數投資證券（ETN），但不包括指標價值計算方法含有新臺幣匯率的ETN標的，預計可為ETN注入另一波資金活水。

證交所表示，目前掛牌上市的ETN計16檔，除元富新中國N（020002）因指標價值計算方法含新臺幣匯率，依上述發布新令規定外資不得投資外，其餘15檔均為開放範圍。

此外，外資投資公債、公司債（不含私募轉換公司債）、金融債券、貨幣市場工具、貨幣市場基金的總額度，併計從事店頭股權衍生性商品、店頭新臺幣利率衍生性商品、店頭結構型商品及轉換公司債資產交換選擇權端交易所支付的新臺幣權利金及交換結算差價淨支付金額，不得超過其匯入資金30%，投資ETN總金額亦納入前述限制運用。

證交所落實主管機關「資本市場藍圖」願景，營造公平效率、創新開放、多元化及國際化的資本市場，本次開放預計將為ETN注入另一波資金活水，未來將持續推動活絡股市措施，以期能夠吸引更多資金投入台股，增進經濟成長動能。