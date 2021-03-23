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央行祭信用管制措施 陳冲：20年前就該做了

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（23）日表示，中央銀行2000年釋出很多貨幣，那時就應該採取選擇性信用管制措施，一直到2012年才開始做，那時已經慢一點了。

陳冲今天舉行「流金歲月」新書發表會，會前受訪時，對於央行上周擴大選擇性信用管制措施，是否是為了通膨問題提前動作表示，選擇性信用管制措施央行沒用過幾次，2000年央行釋出很多貨幣，利率開始走低，那時就應趕快有選擇性信用管制，一直到2012年才開始做，那時候已經慢了一點，現在做都是在補2000年到2012年間沒做的事，他認為，該做的事在2000年到2012年間，那時央行就該採取行動了。

此外，台股年輕化現象，陳冲對年輕投資人有何建議？陳冲說，他不太敢建議，每個年層行為模式不一樣，他也沒想到有人會為鮭魚去改名字，預測這些人的行為模式有點冒險。

至於如何看台股年輕化現象？他認為，台股一直是年輕化，只是以前的年輕人現在變老了，換不同的年輕人參加；陳冲表示，所有參與台股或資本市場的人，都應該對市場運作有基本了解，他不在乎年輕化，只害怕年輕人或年紀大的人參加資本市場，不了解資本市場的遊戲規定就冒然介入。

陳冲說，太多人不了解股市的規則，甚至不了解一些法令就介入市場的話，這是危險的，如果大家都了解遊戲規定，了解整個市場的運作，愈多人參與愈好，畢竟很多人參與的才叫市場。

陳冲 台股

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