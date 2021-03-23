陳冲出新書 談當下地雷 「睦鄰其實是最重要的 」

為什麼台灣可以安然渡過1997亞洲金融風暴？行政院前院長陳冲表示，其實關鍵點是政府在1995年之後進行基層金融機構改革，提前拆除了引信，所以1997亞洲金融風暴時，台灣多個地雷沒有爆炸。至於台灣當前最需要拆除引信的地雷是什麼？陳冲表示，「睦鄰其實是最重要的，人民的生活才會改善，「尤其是很大的鄰」。

陳冲出版新書「流金歲月」今天舉行新書表會，書中主要論及金融自由化與經濟升級的心路回顧，許多金融界大老出席支持。

陳冲指出，他由業界轉入金融監理領域，正值金融轉型的大時代，碰上許多累積已久的金融沉痾，其中基層信用合作社是一大問題，資本適足性不足，卻只有管組織的信合社法，沒有管業務的法令，財政部則屬依法受託管理。財政部推動信合社正常化，在各信合社大老的支持和協助下艱苦地通過信合社立法，可改制為公司。

1995年起各種金融事件爆發，包括華僑銀行超貸案、東港信合社舞弊案等，有超過30次金融危機。1997亞洲金融風暴爆發，台灣很危險，陳冲說，其他國家出事有國際貨幣基金會IMF出手相救，台灣不是IMF成員，沒人救；香港有大陸救，台灣也沒有辦法。每當某一國家出事，國際媒體常報導預測「台灣是下一個」。

不過，台灣最後都屹立不搖，陳冲分析，關鍵原因是1995年以來已經陸續進行基層金融機構改革，拆除了引信，產生安定市場的功能，使台灣可規避亞洲金融風暴的影響及衝擊，否則「1997年只要爆個三、五件，台灣就完了」。

至於台灣現在最大的地雷是什麼？陳冲委婉表示「很多事情是一念之差」，台灣是小型經濟體，無法只依靠國內需求來發展。諾貝爾首次頒發經濟學獎時，得獎人是荷蘭籍的物理及經濟學家Jan Tinbergen，他將牛頓萬有引力定律引進經濟學領域，指出兩經濟體間的貿易量與兩地GDP的乘積成正比，與距離的平方成反比。

簡單的說，愈近的鄰居，對你影響愈大，而鄰居經濟規模愈大，對你影響更深遠，這是一個自然發生而又符合學理的現象。這對台灣應該有所啟發。陳冲說，睦鄰其實是最重要的，人民的生活才會改善；鄰很重要，尤其是很大的鄰。

陳冲也在書中透露法律出身的自己，為何走上金融之路。原來有本改變他一生的書「丹諾自傳」，這本書也同樣也是影響菲律賓前總統馬可仕及前總統陳水扁最重要的一本書。丹諾是美國刑事律師，他讀到書中最有名的案例，兩位不良少年殺了人，因丹諾雄辯，少年犯罪是全社會的錯，每個人都有責任，最後兩位少年被判無罪。

陳冲說「我辯論也不太輸人家，但要辯論成那樣跟我的性格不合，有點有扭曲。」他認為法律跟自己的價值判斷不同，又時值民國60年我國貿易由入超轉為出超，他感動之餘認為台灣「泱泱小國」，一定要靠貿易才能發展，而金流就是貿易的支柱之一，從此啟發他對貿易研究的動機和熱情，從法律轉向金融。

陳冲說，自己投入金融業，正好參與了台灣金融自由化的過程，一年多前他生病住院一個多月，在面臨生死大關之際，想起很多東西不留下紀錄很可惜，出院後雖仍有手腳不敏捷的後遺症，但仍想彌補這個遺憾，因此利用很短的時間出了這本書，表達台灣金融自由化的過程。

他謙虛地說「太太說好像漏了很多東西」，不過他盡可能誠實還原此段歷程，包括當時離開合庫金董事長一職的羅生門等，書中都寫得很清楚，他說「我不是被請辭，我是被解雇」。不過，他回憶，離開合庫的那一天，正是合庫現金增資完成之時，他失業了但是非常高興，在合庫任職的歷程也是他最值得回憶的職涯。