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當業務薪水最高？業務高薪產業前三名出爐

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
根據比薪水薪資統計結果顯示，「業務」的平均月薪大致落在 3.7 萬元，月薪中位數則是 3.5 萬元，平均年薪則是 52 萬，以下為高於平均值之產業與該產業之代表公司。 圖／比薪水提供
根據比薪水薪資統計結果顯示，「業務」的平均月薪大致落在 3.7 萬元，月薪中位數則是 3.5 萬元，平均年薪則是 52 萬，以下為高於平均值之產業與該產業之代表公司。 圖／比薪水提供

文組當「業務」薪水最高？面試趣今（23）日公布「業務」高薪產業前三名，分別是不動產、紡織業以及金融業。

此外，面試趣面試心得交流平台亦從數據中觀察，發現新鮮人們最感興趣的入門職務，其一即是「業務」，比薪水薪資查詢平台則對此回應：「『業務』的薪資確實較容易高於其他職務，但其實關鍵不是『職缺』是『產業』。」

根據比薪水薪資統計結果顯示，「業務」的平均月薪大致落在 3.7 萬元，月薪中位數則是 3.5 萬元，平均年薪則是 52 萬。比薪水指出，透過薪資統計報告，可瞭解到「業務」在不同產業的薪資水平及落差，若想要投入「業務」的工作，並將「薪資」最為首要考量，可以將產業薪資落點納入選擇工作評估的範疇內。

不過比薪水提醒，產業間的平均薪資差距雖與該產業本身的經濟價值有關，但也與時下的大環境、趨勢有很大的關聯，以不動產業來舉例，因近期台灣國內不動產市場熱絡，帶動著該產業的薪資與人才需求皆提高；反之旅遊業，因著疫情影響而導致業績慘淡，薪資自然也會受到影響。

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