青年勞工揪甘苦 調查：35%財務赤字 零存款比例創新高

過去一年面對疫情衝擊，對「三十而立」的青年勞工來說也並不好過，根據yes123今（23）日公布的「青年勞工甘苦談與職場追夢調查」發現，「39歲（含）以下」的上班族衡量目前每月財務狀況，35%表示是赤字，更令人擔憂的是本身「沒有存款（0元）」，比例破紀錄，逼近二成，高於去年的17%，以及前年的15.4%。

台灣真的存在「青貧族」嗎？很多年輕人又屬於「窮忙世代」嗎？根據yes123求職網調查發現，把收入減掉支出後，「39歲（含）以下」的上班族勞工衡量目前「每月財務狀況」，大致出現「三分天下」的情況：其中36.1%屬於「收支平衡」；還有29.1%屬於「收入大於支出」；剩下的34.8%屬於「出現財務赤字」，比例略高於去年的33.8%，以及前年的32.2%，連續三年惡化。

更糟糕的是，調查還發現，青年勞工現階段「個人名下」的總存款，平均只有13.3萬元，也略少於去年的13.6萬元，以及前年的17萬元，金額創新低；僅有1.4%的存款，是在「一百萬元（含）以上」。其中甚至有19.1%表示，自己是「沒有存款（0元）」，比例破紀錄，高於去年的17%，以及前年的15.4%。

假如突然失業，以「存款與開銷」估計，青年勞工表示，平均最長可支撐3.1個月（93天），仍然「生活無虞」；不過這當中有二成八透露，其實「完全無法支撐（0個月)」。

「雪上加霜」的還有這件事，yes123求職網調查還發現，合計有六成一的青年勞工透露，目前自己「有負債」：39.8%屬於「有負債，而且造成沉重經濟壓力」；21.5%屬於「有負債，但沒有造成沉重經濟壓力」。

在可複選狀況下，造成青年勞工負債的主因，又依序為：「學貸」(49.2%)、「一般信用貸款」(36.1%)、「卡債」(31%)、「車貸」(20.2%)，以及「替家人親友背債」(19.1%)、「房貸」(17.7%)、「創業失敗」(11.4%)、「投資失利」(9.5%)。

解讀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，去年突發的疫情變數，又惡化了青年勞工的財務狀況，甚至可能需要紓困、金援；加上出社會迄今的物價變化，一旦又離鄉工作，光是外食費、房租這兩大項，不知道已吃掉多少薪水的漲幅，遑論處於高房價時代，無奈成為「無殼蝸牛」，更擔心淪為「啃老族」。

楊宗斌進一步指出，雖然今年基本工資已調高到2.4萬元，但之前青年勞工飽受22K魔咒影響，加上打零工維生的「非典型就業」模式崛起；另一方面可能又有學貸，或者需要分擔家計，因此實際總存款數字，想要保持「有感」增加的速度，恐怕存在著一定難度。

因此楊宗斌建議，務必提前做好財務規劃，像是有正確的理財概念，應該是「收入先減去儲蓄、投資，才是等於開銷、支出」，並透過「複利效果」，逐漸累積小小財富，才有能力去爭取其他圓夢的機會。

上述「青年勞工甘苦談與職場追夢調查」，是由yes123求職網於2021年3月3日到3月16日，以網路問卷進行抽樣，調查39歲(含)以下，已畢、退伍(免役)會員，有效問卷共1,275份，其中男性佔649份，女性佔626份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。