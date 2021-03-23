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殉職飛官妻子懷孕2月 「我知道你留了禮物要我堅強」

海德威、應廣、安國今日起預收款券並採人工撮合

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

海德威電子（3268）因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自今（23）日起10個營業日至4月7日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每5分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

應廣科技（6716）最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，今（23）日起10個營業日至4月7日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行，改以人工管制的撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

安國國際科技（8054）最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月23日起10個營業日至4月7日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行，改以人工管制的撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

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