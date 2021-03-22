台指期夜盤由黑翻紅 盤中站上16,200關卡

台指期夜盤今（22）日由黑翻紅，隨著美股走揚，台指期漲幅也擴大，一度站上16,200關卡。法人表示，全球經濟今年可望強勁復甦，盤面上類股健康輪動，且外資期貨為淨空單減碼，不過短線美債殖利率攀升依舊會造成紛擾，預期台指期延續高檔震盪走勢。

在籌碼面，外資今日在現貨賣超50.85億元，投信賣超0.35億元，自營商買超26.48億元，三大法人合計賣超24.62億元；在期貨方面，外資在台指期淨空單減碼2,440口，至24,953口。

另一方面，由選擇權觀察，外資由選擇權淨空單5,188口轉為淨多單2,215口、自營商也由淨空單9,038口轉為淨多單7,685口。而周選買權最大未平倉量由16,600點下降至16,400點、賣權最大未平倉量則由15,800點上升至15,900點，選擇權最大未平倉量區間收窄。

法人認為，外資在現貨出現連續賣超兩天的動作，而期貨為淨空單減碼操作，且外資及自營商選擇權部位翻多，整體來看籌碼面呈現中性格局，資金尚未退潮，盤面呈現類股輪動態勢；在技術面目前台股續作三角收斂態勢，短線待各均線持續靠攏糾結後，台股方能隨量能放大打破目前區間僵局，短線以高檔震盪為主。