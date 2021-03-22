富邦金公開收購日盛金23日截止 提醒股東參與應賣

富邦金公開收購日盛金將在3月23日下午3時30分截止，富邦金今（22）日提醒尚未參與應賣的日盛金股東，把握時間參與應賣。

富邦金以每股13元公開收購日盛金在外流通之過半數股權，2月24日獲公平交易委員會決議通過不禁止結合。

富邦金表示，公開收購日盛金普通股至3月23日下午3時30分止，提醒欲參與應賣的日盛金股東，請依公開收購說明書所載之臨櫃、電話或電子（網路）申請應賣方式，儘速辦理應賣手續；公開收購受委任機構為兆豐證券。

富邦金表示，若公開收購條件順利成就，預計3月30日（含）前支付收購對價予參與應賣的日盛金股東，後續將依各項法令規定以相同價格為現金合併對價吸收合併日盛金，取得未參與應賣股東之其餘股份，其取得對價的時間點將晚於參與本次公開收購的股東。

另外，股東因參與公開收購應賣，或選擇參加後續合併所可能產生的相關稅賦也不相同，建議日盛金股東應就其個別投資狀況，洽詢專業稅務顧問。

富邦金重申，公開收購價格經獨立第三方會計師之評估為合理，係以公平且一致性之條件，提供日盛金大小股東實現投資獲利的機會。公開收購案可望創造日盛金股東、客戶、員工三贏，懇切呼籲日盛金股東響應，把握最後公開收購期間參與應賣。