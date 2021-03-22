國泰金擬放棄印尼Mayapada銀行現增 不排除賣股

國泰金（2882）今（22）日召開法人說明會，外界關心原本轉投資37.33%的印尼Mayapada踩雷一次全部認列140億元後的最新股權動態，國泰金總經理李長庚表示，雖然現在銀行現金流大幅改善，營運恢復正常，但印尼要求大股東拿錢出來增資，國泰人壽擬放棄此次現增案，持股比將因此下降至二成多。希望體質更好未來可有回沖利益，甚至不排出賣出。

國泰人壽轉投資印尼Mayapada銀行持股約37.33%，去年以來陸續因為該行授信戶之一捲入當地國營保險公司弊案，遭檢調起訴，受到牽累，及全球經濟衰退的負面衝擊、與金檢缺失等影響，該行面臨經營壓力，國壽作為第二大股東去年上半年認列140億損失，該銀行也被印尼主管機關要求大股東增資。

李長庚曾跟印尼政府溝通，如果要持續投資，前提是要拿下過半的持股，控制主導權，「希望能加倍賺回來。」但最新發展，Mayapada最大股東已於二月現金增資，但國泰人壽決定不參與此次增資。

李長庚說銀行有慢慢在改善，可能我們對公司治理要求比較高，若股權結構無法調整，就放棄此次增資，仍由國壽持股，也因此股權會遭稀釋。希望體質調整好再考慮回沖利益，最好狀況是體質更好考慮可以賣出是最好。加碼投資或退場都是選項之一。資金最近就會到位，持股會降至二成多左右。

國壽發言人林昭廷表示，印尼Mayapada銀行目前業務營運狀況漸漸好轉，尤其是流動性部份已完全回到正常水準，目前營運狀況較去年有大幅改善。

至於緬甸分行情況，國泰金發言人鄧崇儀表示，目前依照央行規範，仍是正常開業，但未來還要看人潮的動況跟範圍，考慮部份行員交通問題，維持最低人力去開行。實質上分行還沒有任何放款業務。大約6000萬元的營運資本金已經在緬甸，已提出申請，因公會尚需要時間，資金還沒有匯出來。