CRIF中華徵信所 獲監理科技黑客松雙榮耀

CRIF中華徵信所近年來積極開發徵信科技(CrediTech)的創新應用，在金融業面臨數位監理挑戰、法遵成本不斷攀升之際，與優利佳金融科技(Eureka Fintech)合作開發、甫獲得香港2020金融科技大獎的AML／KYC合規問題解決方案，並引進由母公司CRIF集團Sherlock團隊所開發，以機器學習技術預測客戶異常行為的Sherlock車險理賠欺詐偵測平台，參與2020監理科技黑客松競賽。

CRIF中華徵信所17日以AML／KYC合規問題解決方案(Mr. AML)榮獲集中保管結算所企業PoC獎與佳作兩個獎項，Sherlock車險理賠欺詐偵測平台也獲得決賽入圍肯定，期待未來助台灣金融監理科技一臂之力，成為金融業者的最強後盾。

CRIF中華徵信所自加入連續八年蟬聯全球百大金融科技企業的CRIF集團後，便積極結合母公司技術能量以發展徵信科技的創新應用，持續推出四大金融科技解決方案 、中小企業信用風險平台(MR. Report)等服務，協助金融業者在數位轉型浪潮之下維持競爭力並且妥善落實風險管理。

該公司2020年更參與由金管會指導、台灣金融服務業聯合總會與台灣集中保管結算所主辦的2020監理科技黑客松，以Sherlock車險理賠欺詐偵測平台及AML／KYC合規問題解決方案(Mr. AML)分別參與防詐欺／預警、市場資訊即時監理兩大競賽議題，並於17日的成果發布記者會以AML／KYC合規問題解決方案，榮獲集中保管結算所企業PoC獎與佳作獎項，Sherlock車險理賠欺詐偵測平台則獲決賽入圍肯定。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示，隨著開放銀行第二階段上線、首家純網銀正式營運，台灣金融科技發展越趨成熟之際，金融業者也面臨法令遵循、洗錢防制、風險控管的嚴峻挑戰。CRIF中華徵信所將徵信科技的應用場域再擴大，透過參與2020監理科技黑客松競賽，開發及引進國際最新監理科技解決方案，也非常榮幸能獲得獎項肯定，期待未來透過與集中保管結算所的概念驗證(PoC)的合作機會，持續協助台灣企業接軌國際金融監理趨勢，並深化金融產業在監理科技的應用與發展。

金管會2020年對銀行業、保險業及證券期貨業裁罰案件共313件，罰鍰總金額高達3億894萬元，其中以產壽險業影響消費者權益、內部控制或公司治理不良，以及銀行理專挪用客戶款項為主要原因，顯示內部控制措施的持續落實與強化成為金融業者當前的主要挑戰。

KPMG《2020台灣銀行業報告》 指出，全球銀行業每年投入金融犯罪防治的總金額達250億美元，且大部分為客戶身分確認(KYC)的相關作業支出，加上近年來國內外法令遵循、洗錢防制規範越趨嚴格之際，金融業者落實KYC機制所需的人力及時間成本也不斷攀升。

AML／KYC合規問題解決方案結合CRIF中華徵信所最完整的企業資料庫以及優利佳金融科技(Eureka FinTech)的AI技術能量，將金流或交易往來關係等資訊以圖像化數據報告呈現，作業時間從七天縮短至四分鐘，協助客戶從KYC走到KYCC(Know Your Customer's Customer)，確實掌握合作企業的關聯網絡與往來關係，更提供公司及個人合規分數(Compliance Score)與信用評等分數，做為進行商業決策及風險評估時的參考。

此舉有助解決以往KYC模組方式準確度不足、假性觸動訊息過多，以及無法有效判斷交易關係人及最終受益人關聯等問題，還可協助金融業者監控內部是否有不當交易等異常行為，並將資訊永久紀錄以利回溯，以有效落實內控機制並且降低受到主管機關裁罰之風險，更於2020年12月更獲得2020香港金融科技大獎 - 監管科技的殊榮。

據財團法人保險事業發展中心統計 ，2020上半年台灣產險業的汽車保險保費收入為490億元，占整體簽單保費達 51.1%，為產險業保費收入的主要來源，然而車險賠款也高達306億元，比去年同期增加5.2%，且在假車禍、勾結汽車維修廠等車險理賠詐欺事件時有所聞、發現率卻相對較低的情況下，造成業者的車險理賠案件數與金額節節攀升、理賠率居高不下。

除了產險業者本身應落實內部教育訓練、建立完善核保與理賠機制以防範車險詐，CRIF集團總公司Sherlock團隊所開發的Sherlock車險理賠欺詐偵測平台，可透過機器學習技術主動分析、預測客戶異常行為以提升理賠欺詐發現率，預期將可減少理賠案件調查量達50%、案件審查時間，並解決理賠人員有限之問題。

Sherlock車險理賠欺詐偵測平台過去已經和義大利、瑞士、英國、摩洛哥的產險業者進行詐欺預防合作，合作範疇除了車險之外，也擴大至健康險、寵物險等不同險種。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示，CRIF集團致力於運用金融科技、大數據分析、機器學習技術以及先進金融科技解決方案，將產險業的日常業務流程數位化、自動化，以支持產險業者持續優化決策流程、品質並加速數位創新，持續降低風險、提升效率和業績。

CRIF中華徵信所期待今年能夠將此一平台引進台灣，協助更多產險業者免於理賠詐欺，並提高金融監理及風險控管的有效性。