國泰金總座李長庚：三大因素有信心今年獲利更好

國泰金（2882）去年獲利創下歷史新高紀錄，外界期待今年能否較去年表現來得更好？國泰金總經理李長庚表示，去年營運不錯一年，金控、人壽、證券、投信都是創歷史新高，產險銀行不算轉投資也是歷史新高，展望2021年「整體環境比去年更好」，他分析主要有三大要素，一是利率恢復到2019年水準，二是台幣獨強不再、匯率避險成本明顯下降。三是經濟基本面比去年好，整個營運基礎面會比去年更好，壽險資產負債管理也明顯改善，因此可以樂觀期待2021年。李長庚被問到是不是有信心獲利比去年更好，李長庚回「應該是吧」。

李長庚進一步分析，尤其是國壽獲利關鍵在利率，從美國30年及10年期公債，2019年掉下來的利率今年全數恢復了，接下來市場擔心通膨，利率有機會更往上走，因此就國YYIA利率來改善了；第二因素是匯率避險成本明顯降下來，李長庚說他認為新台幣不會再像過去一樣獨強，雖然還是有貿易順差，但去年整個貿易順差成長35%，今年當各國都復工後，台股去年疫情得宜的得天獨厚優勢不見了，其他國成長力道會比台灣高，200億元旅遊剩27億元，今年旅遊改善，支出也會增加，這幾年台商回流措施到今年也到期了，動能也會減緩，各項因素湊齊，台幣獨強的角色不改了，27.7元應該已經到頂了，就算被列匯率操縱國，也有一年時間跟美政府協商。加上今年經濟基本面比去年好，整個營運基礎面會比去年更好，壽險資產負債管理也明顯改善，因此可以樂觀期待2021年有機會比去年更好。

國泰金2020年稅後盈餘760億元再創歷史新高紀錄，每股盈餘5.41元，年成長19%，主要受惠於投資收益良好。其中國壽因投資收益增加，稅後盈餘527億元創下新高，年成長38%。此外投信、證券稅後淨利亦創新高，整體金控ROE9%，略低於前一年的9.7%. 帳面淨值9,048億元，扣與特別股後，每股淨值60.8元，相較股價股價淨值為0.8倍。受惠於金融資產價格回升及獲利挹注，淨值達新高。至於投資人關心股利配發，李長庚表示，考慮過去配股率、市場希望配現金及去年獲利成長性，經營團隊會建議加發現金股利，有可能高過去年。

國泰世華銀行方面，放款與存款結構放款1.6兆元，存款年成長12%，2.5兆元，活存比約70%。存放淨利差1點74%。淨利差1.18%慢慢回穩。主要因為降息影響，跟前一年比是下滑，不過第3季單季是1.65，第4季回升至1.69%，毛利潤在去年第3季已經落底，後面會逐季改善。2020年逾放比0.14%，毛提存40億元，呆帳回收11億元，都是正常放款的提存。

中小企業2280億元，年成長9%。外幣放款餘額2330億元，較前一年下滑主要是美元兌美元的關係，若只以台幣來算仍成長逾1%，占比14%。展望今年預估仍會持續成長。

國泰世華銀行方面，國泰金發言人鄧崇儀表示，預估2021年海外放款有較大機會，希望有8~9%成長，主要因全球經濟狀況愈來愈好，疫苗與商業活動愈來愈多，利率也許再降機率不高，籌資活動變多，可能今明年可能達成復甦，今年會著重在海外為主。下半年信用卡手收慢慢回到2019年水準。NIM希望比2020年好一點。

銀行海外獲利115億元，年成長14%，比重占46%。手續費收入較去年衰退，主要是信用卡手收較前年減少很多，主要是海外消費受疫情大減所致。

財管部份，2020年近100億元，年成長2%；推動多元資產配置，雖然保險手收因政策改變下滑，但基金受惠市場而年成長30%，因此還有超前。

國壽方面，受責準率調降影響，總保費收入仍下滑1%，其中較大比例的續期成長6%，初年度下滑20%。FYPE較前一年減少35%，在業界表現仍是第一。

新契約價值因利辛降，因此降至318億元，隱含年減34%。新契約利潤率仍上升。

2020年負債成本3點83%，降了12個百分點 。投資6點9兆，海外占三分之二，國內股票報酬率高達13.5%，國外股票是5.5%。

整體投資收益率是3.93%。避險前經常性收益率3.19%。較2019年3.65%大降，主要是因各國超寬鬆政策，去年企業股利發放也較保守，三是經營性收益率高的部位去年有加大處分的動作，因此才出現下降。但今年以來債市波動，利率大幅彈升，低證投資團隊在市場研判非常精準，今年逐步拉大部位布建，有利今年把經常性收益拉高。

新台幣大幅升值近5.9%，避險成本只有1.72%，替代避險表現出色。NDF市場成本也有顯著下滑，人壽動態調整避險工具與搭配準備金工具，在相對合理的水準。

現金股利方面，2020年因企業發放股利保守，因此認列176億元，較前一年247億元減少較多，不過今年有機會較去年成長。去年年底的帳面淨值7211億元，未實現損益高達1946億元，創下歷史新高紀錄。