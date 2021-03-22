安聯攜手滙豐 成立銀行保險訓練學院

除了證照，頂尖財務顧問還需要什麼職場核心競爭能力？因應國內外金融發展趨勢，台灣投資型保險領導品牌安聯人壽繼2012年與滙豐(台灣)商業銀行共同宣布締結策略聯盟後，今年雙方更決議深化合作夥伴關係，進入升級版的銀行保險合作計畫2.0，並攜手創立首座銀行保險訓練學院(Training Academy)。

安聯人壽表示，今年4月1日起，將透過完整分階段的課程設計，強化系統性、全面化，傳授銀行客戶關係經理商品銷售與業務競爭所需之技能，改善以往駐點訓練之不足，並期望透過專業訓練課程，讓第一線人員有更多元的專業技能深化顧客關係，展現「關懷與服務」的價值。

此外，響應金融科技發展的政策，安聯人壽也將數位轉型加入合作項目中，強化數位銷售工具之功能設計與發展數位業務管理工具，讓客戶關係經理能在FinTech的浪潮下提升銷售能力，並讓雙方合作邁向新里程碑。

安聯人壽總經理林順才表示，安聯人壽傳承安聯集團逾130年的經營歷史，更傳承「Best People」對人才重視的經營理念，對內，培訓員工工作技能，厚植人力資本；並將這個理念延伸，首度攜手通路合作夥伴–滙豐銀行，推出銀行保險訓練學院，打造其專屬的在職教育訓練課程與認證體系，為客戶關係經理們提供聯合認證的通道，並由安聯人壽協助統籌師資規畫與課程安排。

銀行保險訓練學院強調系統性、全面化的分階段課程設計，以傳授客戶關係經理們面對客戶時所需之專業知識及銷售能力，為一完整培訓銀行保險專業人員的計畫，並助其職涯的發展。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉也指出，滙豐向來重視人才的培訓，並投入大量資源提升前線客戶關係經理的專業。銀行保險訓練學院提供基礎、中階、高階等三階段課程，涵蓋保險商品、專業服務、銷售技巧、人身保障與生涯規畫、資產管理、經濟趨勢等議題，是一套從源頭到終端的完整學習、發展計畫。紮實的教育訓練計劃，將有效協助滙豐的客戶關係經理們在激烈的市場競爭中，形塑優勢。

葉清玉表示，從客戶的需求出發，只有推薦適合的金融產商品才能落實滙豐發展財富管理的核心價值，銀行保險訓練學院的課程重視公平待客觀念的強化，並加入訓練後的管理與追蹤，納入後續績效指標的參考，以落實全方位人才培育效能之管理。

金融科技顛覆傳統金融服務模式，加速業者數位轉型的急迫性與壓力。林順才特別提到，隨著數位金融科技的發展潮流，帶給金融業的影響與衝擊是全面性的，無論是從產品、後台作業與客服等傳統價值鏈，都將被保險科技(Insurtech)帶來的創新所徹底顛覆。

安聯人壽除了提供滙豐銀行客戶關係經理的職務培訓計畫，未來將更積極與滙豐持續強化數位銷售工具的功能，並量身打造業務績效數位管理工具。

林順才指出，金融科技是一個數位化的競技場，安聯在FinTech的時代積極參與，也要與我們的夥伴協同合作追隨數位化的腳步，以締造共贏的商機。

金融科技快速發展，銀行如何延續通路為王的銷售優勢？林順才表示，安聯人壽深耕台灣壽險市場，秉持提升產業的共好共榮理念，攜手滙豐成立銀行保險訓練學院，突破以往客戶關係經理訓練模式僅著重於商品及業績之達成，因應金融數位環境之快速變化，安聯人壽則進一步提供客戶關係經理們系統性及全面化之培訓。

未來，安聯人壽將積極開發各項e化保險工具，並搶得先機攜手滙豐銀行，共同成為FinTech時代的贏家，共創金融合作新未來。