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新光金培育數位英雄 注入轉型創新能量

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
新光金控展開為期一年的「SPARK Heroes數位英雄」人才培育計畫。圖／新光金控提供
新光金控展開為期一年的「SPARK Heroes數位英雄」人才培育計畫。圖／新光金控提供

新光金控（2888）今（22）日表示，為積極落實「數位扎根，驅動轉型」之經營策略，於3月12日展開為期一年的「SPARK Heroes數位英雄」人才培育計畫，並由新光金控總經理吳欣儒與人壽總經理黃敏義、銀行總經理謝長融、元富證總經理李明輝、投信總經理陳文雄、共同舉行開訓儀式。

吳欣儒表示，SPARK Heroes數位英雄人才培育計畫，主要是結合跨公司的交流與協作，培育集團層級的數位戰略人才，做為新光金控數位領導梯隊的推動者與賦能者，並將數位轉型的共識、價值與具體作為落實到各子公司，共同打造金融生態圈。

這項計畫徵選旗下夀險、銀行、證券及投信等四家子公司，涵蓋產品、數位通路、數據、資訊及營運五個不同專業背景，並具備ABC（Agile敏捷思維；Bold勇於挑戰；Collaborative團隊合作）特質的同仁，透過領導力講座、產業趨勢與專業技能、高階主管導師、AI金融科技創意競賽與工作坊等，培訓所有數位英雄具有策略思考（Think Strategically）、數位專業（Be Professional）、高適應性（Be Adaptive）、團隊合作（Relationship-led）與勇於改變（Keep moving）的能力與特質，未來結訓後能成為金控數位轉型計畫的種子，甚至是數位領導梯隊，協助子公司深耕數位轉型，打造每位員工擁有數位腦與數位力，提供客戶不凡的服務體驗。

培訓活動將以黑客松（Hackathon）型式進行，透過跨公司團隊成員協同合作，突破框架，進行內部創新，刺激更多新想法誕生，培養One Team的思維與文化，也為員工創造表現的舞台。

新光金控深知人才是企業最重要的資產與前進的動能，人才培育更是讓資產增值的重要投資，因應數位轉型的浪潮，新光金控不僅對內重資培育人才，也對外尋找複合人才，除了透過每年的全國校園徵才活動，前進校園廣招數位青年外，今年更經由首度參與全國規模最大的商業實戰競賽ATCC全國大專院校商業個案大賽，讓數位資訊、數位行銷、數位產品研發、客群分析等多元背景的年輕學子與金融業接軌，藉此挖掘跨界人才。

打造金融生態圈已是今日金融業提升競爭力與獲利能力的關鍵策略。2021年，新光金控提出「用戶為中心的體驗策略、打造數據價值鏈、擴大科技綜效」作為驅動數位轉型的三大引擎與計畫，將加速整合集團的數位轉型創新能量，以數據與科技出發，從人才、品牌、文化塑造新光永續發展的利基，以集體創意取代競爭，開創金融無界限的創新服務，創造新光金控的數位品牌力，並連結Fintech普惠金融生態圈，展現「光無所不在，心與你同在」的企業精神。

新光金控 生態

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