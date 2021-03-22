將來銀行主帥劉奕成閃辭，純網銀還有「將來」嗎？

原本被看好是「國家隊」的將來銀行，如今是三家純網銀中唯一未能取得營業執照者。一手催生的舵手劉奕成此刻閃辭，將來銀行還有「將來」嗎？

被視為純網銀國家隊的將來銀行，今（18）日丟出震撼彈，一手催生團隊的總座劉奕成，下午正式在臨時董事會請辭，會後，將來銀行也發出正式聲明，表示劉奕成因個人生涯規劃卸任，衷心感謝他在服務期間貢獻心力。

劉奕成自2018年出任籌備處執行長、2020年1月在核准設立登記後正式任總座以來，皆被視為將來銀行的靈魂人物，也是重要官方發言人。他的閃辭，也為將來銀行的「將來」增添不少變數。

劉奕成閃辭？被閃辭？

由於消息來的突然，外界紛紛猜測是閃辭，還是「被閃辭」？劉奕成也向《遠見》表示不須猜測，並間接表示是健康因素。事實上，他一連三天在臉書上感慨表示健康很重要，並貼出自己高血壓的相片，目前也已刪除。

純網銀曾被視為刺激銀行進步的「鯰魚」。2018年，金管會宣布釋出2張純網銀執照，條件包括：100億元台幣資本額、除客服中心不得設立實體據點、必須備妥完整營運計劃書等。吸引將來銀行、樂天國際商銀及LINE Bank三大團隊競逐。

由於三家團隊各擅優勢，2019年金管會審查後加碼，發出三張純網銀執照，讓原本三搶二的局面變成皆大歡喜。

將來銀行從籌備期起，就充滿濃厚的公股色彩。

籌備期時由中華電信、兆豐銀提供2億元資金作為開辦費。全數資金到位後，中華電信為最大股東持股41.9%，兆豐銀行25.1%、新光集團14%、全聯實業持股9.9%、凱基銀行7%，關貿網路2.1%。

只是，三家純網銀在核准後，展開一波搶人大戰後，今年1而2月4日，LINE Bank（連線商業銀行）也宣布搶到第二張純網銀營業執照。

反觀，原本最被看好、視為國家隊的將來銀行，如今不但因資安遲未通過金管會審查，拿不到開業執照；隨著劉奕成的求去，外界也推測，籌備進程也可能會再延宕。

招攬大批菁英 曾爆肥貓爭議

將來銀行的股東涵蓋電信、金融及零售業等，陣容多元縱然有諸多資源，但同時也是雙面刃，考驗溝通、取得共識智慧。

將來銀行曾還是籌備處時，便曾爆發過黑函爭議，被爆料者直指人事費用太高，尤其明確指出劉奕成年薪高達數千萬。然而，這場爆料事後雖被嚴正否認並證實烏龍一場，但也凸顯出內部雜音。

金融是特許行業，在同質性已趨飽和的市場中，既要兼顧創新與合法合規，還要拿捏應付各方董事的「指導意見」，也讓金融圈大多替將來銀行的將來擔憂。

劉曾領軍LINE、將來兩大陣營

事實上，身為國內少數橫跨傳統金融與數位新金融的專業經理人，台灣的純網銀發展，劉奕成是不可或缺，也是積極推動的要角。

早年，劉奕成自華頓商學院碩士畢業後，在外商摩根大通任職，回到國內，曾歷經國泰金控、悠遊卡公司、桃園捷運、巴克萊銀行台北分行董事總經理。

然而，他雖然聲名赫赫，但真正影響近期數位金融發展的代表作，莫過於中國信託銀行任職時期，負責信用卡與新興支付的他，催生出第一張LINEPay聯名卡。

當時，這張卡請到當紅韓星宋仲基來台站台，不僅打開市場知名度，也獲得Line集團高層的青睞。2018年延攬他到新成立的LINE Financial（台灣連線金融科技股份有限公司）擔任純網銀籌備處負責人。

只是，原本代表LINE純網銀陣營首任指揮官的他，同年做不到四個月，也閃辭跳槽加入「將來銀行」陣營擔任籌備處執行長，一度引起金融圈不少人士側目。

劉奕成曾說，自己會拋開包袱，全力爭取純網銀執照，除了是怕台灣錯失跟上世界潮流、年輕人都不用金融服務的機會。他更心心念念的是，要以己之力，促成混血跨界人才的培育。

三家純網銀各擅勝場

只是，這兩年擁有大批客戶群的傳統銀行業也積極發展金融科技，並往外異業結盟圈地，純網銀看似初始的主場優勢不再。隨著曾待過兩大純網銀陣營的主帥求去，未來純網銀將如何另闢新徑？

而台日合資隊，以熊貓為招牌標誌，搶頭香的樂天國際銀行，日商樂天銀行、國票金、樂天信用卡三方組成的樂天國際銀行，股東結構相對單純。

挾帶著先前在日本發展20年純網銀的經驗，樂天國際銀行總經理佐伯和彥被派駐坐鎮，他表示會持續增加新服務，壯大樂天生態圈，更會履行長期經營的承諾。

相較於其他純網銀，樂天國際銀行的優勢在於，不打價格戰，目標是發展超級點數生態圈，要強化消費者的黏著度。他指的樂天生態圈，橫跨30個國家與區域，擁有1.4億的會員數，從銀行、保險、信用卡、電商、電信到旅遊，以點數串連。

LINE Bank總經理黃以孟先前也表示，會積極配合各項書面與實地審查，持續進行營運系統串接，全力衝刺今年上半年完成開業。

LINE Bank是純網銀中唯一一家有社群媒體優勢的業者，不僅在台灣有2100萬月活躍用戶，其他事業群包括LINE Pay及對中小企業和商家提供的行銷和數位整合方案，也替個人金融和企業金融打底，未來可望整合擴大綜效。

金管會：將來運作正常才發照

其實，純網銀近期一直被外界批評發展太慢，金管會主委黃天牧在18日時也坦言，即便日本、韓國的純網銀發展多年，市占率僅2至3%，但不表示就不賺錢，純網銀對應年輕數位世代族群，不僅是趨勢，也有空間發展。

黃天牧也強調，會幫助純網銀更完整地運作，包括如何在沒有實體據點的情況下，做好KYC對保等。

對於將來銀行陣前換將，金管會銀行局副局長林志吉表示，會要求將來銀行說明人事異動原因，等書面、實地審查完備，也確定將來銀行對各種狀況都妥善因應，才會核發純網銀營業執照。

看來，將來銀行有沒有「將來」，得先看下一位總經理是誰？能否過金管會這關了。

（作者／廖君雅 本文出自2021.3.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）