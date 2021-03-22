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股匯脫鉤！新台幣午盤貶值1.2分 暫收28.475元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
新台幣今（22）日午盤貶值1.2分，暫收28.475元兌1美元，成交金額8.71億美元，台股開小低後翻紅，股匯脫鉤，新台幣上午盤中一度觸及28.5元兌1美元，貶值3.7分。報系資料照
新台幣今（22）日午盤貶值1.2分，暫收28.475元兌1美元，成交金額8.71億美元，台股開小低後翻紅，股匯脫鉤，新台幣上午盤中一度觸及28.5元兌1美元，貶值3.7分。報系資料照

新台幣今（22）日午盤貶值1.2分，暫收28.475元兌1美元，成交金額8.71億美元，台股開小低後翻紅，股匯脫鉤，新台幣上午盤中一度觸及28.5元兌1美元，貶值3.7分。

美股上周五有漲有跌，道瓊工業指數、標準普爾500指數下跌作收，那斯達克綜合指數及費城半導體指數則是上漲，台股今日以16,065.5點開出，下跌4.74點，早盤一度失守萬六關卡後反彈翻紅，相較於匯市雖有震盪但午盤以貶值作收，股匯脫鉤。

新台幣今日早盤以28.47元兌1美元，貶值0.7分開出，上午盤最高達28.435元兌1美元，升值2.8分，最低則是28.5元兌1美元，貶值3.7分，午盤以28.475元兌1美元暫收。

新台幣 台股

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